PRED SRBIJOM JOŠ JEDAN PAKLENI DAN: Temperatura i do 40 stepeni!

Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

U većem delu Srbije sutra će biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, popodne i uveče su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab do umeren, jugozapadni.

Najniža temperatura kretaće se od 16 do 24, a u košavskom području do 28, a najviša od 35 do 40 stepeni.U Beogradu će tokom dana biti sunčano i veoma toplo, a uveče je u pojedinim delovima grada moguć pljusak sa grmljavinom.

Najniža temperatura biće 26, a najviša 38 stepeni.

Narednih dana će biti promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Od petka se lokalno očekuje veća količina padavina i grad.

Biometeorološka prognoza za sredu, 14. jul 2021. godine:

Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa obolјenjima srca se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenlјivo raspoloženje.