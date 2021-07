Dragica Gašić: Želja mi je da se svi Đakovčani vrate, da imam s kim da progovorim

Imam želju da se svi Đakovčani vrate da imam s kim da progovorim. Ja da odem, oni da dođu kod mene, to mi je želja. I preporučujem da se vrate, da mi prave društvo, poručila je danas Dragica Gašić koja se posle 22 godine vratila u Đakovicu.

Nju je danas posetila delegacija Kancelarije za Kosovo i Metohiju na čelu sa Petrom Petkovićem.

Zbog napada koji su počeli čim se vratila u svoj stan, Dragicu obezbeđuje policija.

"Policija je ispred mojih vrata i noću i danju, oni me obezbeđuju. Stvarno me čuvaju, nemam primedbe na njih. A građani su sad prestali da me napadaju poslednjih pet dana. Kako će biti dalje ne znam. Ja ću i dalje da ostanem u mom stanu, ja ne odlučujem“, izjavila je Dragica Gašić.

Vuksan Gojković, koji pomaže Dragici, a na čijem su automobilu pre nekoliko dana izbušene gume i sa njega skinute tablice, rekao je danas medijima da ne smatra da je to što radi „nešto posebno“.

"Ne smatram da je to neka velika pomoć, nego da je to nešto uobičajeno. To bi svaki drugi čovek i uradio koji bi bio u prilici, kao što sam ja", rekao je Gojković.

On se zahvalio Petru Petkoviću, direktoru Kancelarije za KiM i Dragici Gašić što priznaju to što radi, ali kaže, da to „nije ništa posebno“

"Ma, za mene je velika pomoć", nadovezala se odmah Dragica.