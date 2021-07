BRŽE DO PASOŠA I LIČNIH ISPRAVA: Ministarstvo unutrašnjih poslova izašlo u susret građanima!

Zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo je niz organizaciono-tehničkih mera u cilju povećanja brzine i efikasnosti obavljanja tih poslova.

Od 13. jula 2021. godine radno vreme u svim policijskim upravama i policijskim stanicama će biti produženo, od 7.30 do 20 časova, dok je u Policijskoj upravi Novi Sad produženo do 21 čas.

Takođe, organizovan je i rad subotom od 7.30 do 15.30 časova, a u Policijskoj upravi Novi Sad od 7.30 do 21 čas, dok je u Policijskoj upravi za grad Beograd (Upravi za upravne poslove Ljermontova 12a) od 7.30 do 20 časova.

Novina je i produženo radno vreme za prijem i uručenje dokumenata na teritoriji Policijske uprave za grad Beograd, radnim danima od 7.30 do 20 časova, kao i subotom od 7.30 do 15.30 časova u policijskim ispostavama Borča (PS Palilula), Beli potok (PS Voždovac) i Batajnica ( PS Zemun).

Što se tiče prijema i uručenja dokumenata, od sada je omogućeno i nedeljom i to u Policijskoj upravi za grad Beograd ( Ljermontova 12a i SIV-3) kao i u Policijskoj upravi Novi Sad od 7.30 do 15.30 časova.

Kako bi se posao brže i efikasnije obavljao, iz drugih linija rada na obavljanju poslova prijema zahteva za izdavanje ličnih dokumenata i uručenja dokumenata angažovano je 113 uniformisanih policijskih službenika i 130 službenika iz drugih sektora Ministarstva unutrašnjih poslova.

Takođe, u proceduri je produženje rada na određeno vreme i prijem novih službenika na upravnim poslovima za 109 osoba.

U toku je postupak zamene informatičke opreme za obavljanje upravnih poslova kao što su računari, skeneri, skeneri otisaka prstiju, čitači pasoša i drugo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i do sada, čini sve kako bi građani dobili lična dokumenta u skladu sa zakonskim rokom, uprkos velikom broju zahteva.

Zbog toga, apelujemo na građane da vode računa o rokovima važenja ličnih dokumenata i na vreme podnesu zahteve za njihovu zamenu.