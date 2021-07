NOVA PRAVILA POČELA DA SE PRIMENJUJU! Ovako sada izgleda tehnički pregled automobila! Sve se snima, a i cene su drugačije!

Prvih dana primene novih pravila u načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila je bilo nedoumica, ali se sada vlasnici vozila unapred jave i pripreme, tako da uglavnom nema problema i vraćanja sa linije tehničkog pregleda, kaže vlasnik jedne beogradske stanice za tehnički pregled Branislav Jović.

Objasnio u razgovoru za Tanjug da se sada čitav postupak pregleda ispravnosti vozila snima sa dve kamere, osim pregleda donjeg postroja koji se obavlja u kanalu, a snimci se čuvaju godinu dana.

"Snimanje nije donelo nikakve novine. I do sada su vozila morala da budu tehnički ispravna. Sitni nedostaci poput malih ogrebitina i naprsnuća na ukrasnim delovima i do sada su bili dozvojeni i nisu predstavljali problem, jer ne utiču na bezbednost vozila i saobraćaja, što je dopisom MUP-a još pre tri godine razjašnjeno, rekao je Jović.

Dodao je da je jedin problem sada to što vozila koja se vraćaju sa tehničkog pregleda moraju za tri dana da otklone nedotatke i dođu ponovo.

"Stranke same mogu da iskontrolišu da li radi svetlosna signalizacija, da li ima tečnosti za stakla. Mi ovde u toku tehničkog kad utvrdimo da tečnosti nema ili prskalice ne rade, onda dođemo u situaciju da je vozilo tehnički neispravno zbog nedostatka tečnosti. Zato vozači treba sami da provere da li imaju prvu pomoć, svetloodbojni prsluk, sigurnosni trougao, uže za vuču, sijalice", podeća Jović.

Napominje da je sasvim logično da vlasnici vozila provere da li rade sijalice, jer je tehnički pregled tu da se utvrdi činjenično stanje, a ne da se otklone nedostaci.

Jović je istakao da po izmenama Pravilnika o podeli motornih vozila sva vozila proizvedena nakon prvog januara 2015. godine moraju zadovoljiti normative o kvalitetu izduvnih gasova koje je dao proizvođač, a da vozila starija od tog datuma imaju dve godine vremena da se uklope u normative.

"Vozila čija snaga motora je do 73,5 kilovata ne smeju preći gornju granicu emisije izduvnih gasova od 3,22, ako su dizel motori, odnosno benzinski od 0,3 ugljen monoksida pri slobodnom hodu u leru ili 0,2 na 2.000 obrtaja u minutu. To važi za vozila proizvedena do 2015. godine i ukoliko nisu poznati standardi koje je proizvođač propisao", rekao je Jović.

Dodao je da je prvih dana bilo nedoumica u pogledu novih pravila koja su stupila na snagu 5. jula.

"Ali, sada se vozači unapred jave, tako da ih pripremimo, pa uglavnom nema problema i vraćanja. Jedino ako se dogodilo nešto na šta oni ne mogu da utiču poput kočnica i onoga što mi gledamo iz kanala, a što oni ne mogu da primete", kaže Jović.

Naglasio je da otkad je došlo do pomeranja rokova za primenu normativa o kvalitetu izduvnih gasova, gotovo sva vozila koja su došla na tenički pregled su u granicama dozvoljenih vrednosti.

"Ima ponekog kod koga nije sve u normativima, ali se tu ne radi o katalizatoru ili DP filteru, nego je reč o stanju motora, odnosno o diznama, turbini i sličnom", objasnio je Jović.

On napominje da su cene tehničkih pregleda neznatno povećane u poslednje vreme.

"Cene su po mojim saznanjima za 10 do 15 odsto povećane. Mnogo faktora na to utice, a jedan od njih je što ako je neko vraćen s tehničkog da otkloni nedostatke na vozilu, kada ponovo dođe u roku od tri dana moramo da mu odredimo novi termin koji ne naplaćujemo, ali oduzimamo termin nekog drugog vozila, tako da se smanjio broj vozila koje možemo da uradimo za jedan radni dan", rekao je Jović.