MAGIČNO DRVO U LUČANIMA! Na ovo mesto svi dolaze po ZDRAVLJE! Svako ko je stao ispod vekovima starog hrasta, više nikada nije imao probleme!

Brojni su putnici namernici koji su se po zdravlje i spas uputili u Dragačevo, ali ne kod nekog doktora ili u banju već do hrasta u selu Tijanje za koji se već godinama veruje da ima čudotvorne i lekovite moći. Sve bi možda ostalo na pričama, da odavde ljudi kako su i sami tvrdili, nisu odlazili preporođeni.

- Da li je to bilo slučajno ili ne, ali ovde sam došao sa prijateljima. Posedeo sam nekih pola sata ispod hrasta i zaista osetio čudnu energiju. Do tada sam imao ogromne migrene, ali su me odjednom prestale i ne pamtim kad sam popio lek za glavu. Moji ukućani su mi govorili da je to verovatno u pitanju koincidencija, ali ja nekako verujem da je taj hrast zaista čudotvoran - rekao je Rade Janković iz Čačka.

Iako su mnogi skeptični na bilo kakvo pominjanje neobjašnjivih sila, to nije sprečilo na stotine ljudi da dođe kod ovog hrasta i ponada se da zaista ima moći. Međutim, ove pretpostavke dokazane su i u teoriji jer su pojedini eksperti nakon istraživanja zabeležili u ovom selu pozitivna energetska zračenja.

- Pre nekoliko godina ovde je na taj neki svojevrsni test dovedeno oko deset ljudi. Urađeni su im pregledi pre i nakon boravka kod ovog hrasta i rezultati su bili i za njih iznenenađujući. Evidentirali su premene na bolje u njihovom psihofizičkom stanju - pričaju meštani.

Sloveni su oduvek verovali u moć drveća

Da verovanje u moć drveća nije ništa neobično potvrđuje i etnolog, Snežana Ašanin, koja kaže da je hrast u Tijanju poznat kao mesto sa kog se širi posebna, pozitivna enrgija, a da ta verovanja sežu daleko u prošlost.

- Sloveni su oduvek verovali u moć drveća. Hrast se ubraja u srećno drvo, a i sama njegova starost i zdravlje ljudima sugerišu da ta enregija iz zemlje može da se prenese na njih i podari im snagu. Nekad su se ljudi prema starom drvetu ophodili kao prema hramu i verovali su da im može pomoći u reševanju problema - istakla je Snežana Ašanin i dodaje da je sve stvar slobodnog izbora.

- Narod ima pravo da veruje ili da ne veruje, ali neka energija postoji, što mogu dokazati i prirodne nauke - navela je Ašanin.

Meštani kažu da ovaj kraj obilaze posetioci iz svih krajeva Srbije, ali i iz regiona, a da je poseta najveća tokom leta i preko vikenda kada se bukvalno čeka u redu ne bi li se prišlo do hrasta i dočekao eventualni spas. Tome svedoče brojanice i male ikonice okačene u blizini stabla.

Ovo, po svemu sudeći posebno, lekovito drvo nalazi se na dva kilometra od Osnovne škole u Tijanju ka Guči, sa desne strane, a do njega vodi široka staza. Oko hrasta je utabana zemlja, koja je dokaz velikog broja ljudi koji ovde dolaze po spas.