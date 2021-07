LUTRIJA ZA VAKCINISANE? Država traži način da omasovi imunizaciju, OBAVEZA NIJE OPCIJA

Vakcinacija u Srbiji je zapela na 49 odsto odraslih koji su primili bar jednu dozu, što nije dovoljno da spreči novi talas epidemije.

Država traži način da je omasovi, pa predsednik Aleksandar Vučić najavljuje i novu stimulativnu meru - uvođenje lutrije. Kakve god opcije da se otvore, sigurno je, ipak, da Srbija neće krenuti putem Grčke i Francuske, koje uvode obaveznu vakcinaciju.

Šef države rekao je u sredu da bi to bilo u suprotnosti sa Ustavom zemlje.

Srbija neće uvoditi ni "razbrojavanje" na vakcinisane i one koji to nisu, kao što je to učinila Francuska gde će vakcina ili negativan test biti ulaznica za javni prevoz, zatvorene restorane, klubove, tržne centre, bioskope...

- Imamo Ustav koji kaže da su svi građani ravnopravni. Kako da kažem jednom građaninu da sme u tržni centar jer je vakcinisan, a drugom da ne sme jer nije? A znate da sam veliki pobornik vakcinacije. Ali, kako da odbranim Ustav - rekao je Vučić.

Vakcinacija ostaje stvar izbora i za - zdravstvene radnike, s tim što se za nevakcinisane zaposlene u zdravstvu uvode nove mere. Tako je zasad u dve ustanove - Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac i KBC "Zvezdara" propisana obaveza da nevakcinisani po povratku sa odmora, bolovanja, slobodnih dana i sličnih odsustvovanja, o svom trošku prvo moraju da urade PCR test, koji inače košta 9.000 dinara.

Takvu odluku Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija, čiji je predsednik i direktor KBC prof. dr Petar Svorcan, donela je sa obrazloženjem da su od izlaska iz kovid-sistema registrovane epidemije zaraze među pacijentima i zaposlenima na nekoliko odeljenja. Skriningom su na gerijatriji potvrđeni pozitivni PCR nalazi kod nekoliko zaposlenih, koji nisu vakcinisani, kao i kod onih koji su se vratili sa godišnjih odmora.

Prema nezvaničnim informacijama, u ovom KBC nevakcinisano je 11 odsto lekara, 39 odsto nemedicinskih radnika i čak 46 odsto medicinskih sestara i tehničara.

Članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević kaže da će PCR testove ne starije od 48 sati pred povratak na posao zdravstvene ustanove uvoditi samostalno. Očekuje se da će spisak onih u kojima važi ovo pravilo brzo da se širi, jer je to i stav resornog ministarstva.

- Svako ima pravo na izbor, ali nema pravo da ugrožava druge - kaže Mirsad Đerlek, državni sekretar. - Zdravstveni radnici bi trebalo da promovišu javno zdravlje, ali nažalost ima i onih koji nisu hteli da se vakcinišu.

Korona je u sredu potvrđena kod 125 osoba, a jedan oboleli je preminuo. Da se očekuje dalji porast broja obolelih, potvrdio je i predsednik Vučić:

- Situcija neće biti zabrinjavajuća za nedelju, dve, ali hoće za mesec i po dana, posebno što tada počinje sezona fudbalskih i košarkaših utakmica, a svi hoće pune hale. Strašno je neodgovorno od nekog ako se ne vakciniše, blago rečeno - rekao je Vučić.

UVEDEN KARANTIN ZA INDIJCE

Za sve koji dolaze u Srbiju iz Indije uveden je uslov - negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Indijci, koji dolaze kod nas da bi u treće zemlje ušli iz zone malog rizika od kovida, sada će morati u sedmodnevni kućni karantin, o sopstvenom trošku.

