PRONEVERIO 15,5 MILIONA DINARA: Bankar prevario kijente, njihovim blanko nalozima za isplatu skinuo novac sa računa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su S. D. (1961), bivše odgovorno lice ekspoziture banke „Poštanska štedionica“ u Beogradu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti i na taj način oštetio tu banku za 15.500.000 dinara.

On se tereti da je, od novembra 2012. do maja 2021. godine, doveo u zabludu šest klijenata „Poštanske štedionice“ da je njihov novac koji su imali na deviznim računima oročio na period od šest meseci, godinu dana, odnosno dve godine, tako što je sačinio i dao klijentima da potpišu fiktivne ugovore o oročenju devizne štednje koji ne postoje u sistemu računa te banke. Potom su, kako se sumnja, oštećeni klijenti potpisali blanko naloge za isplatu sa računa, na osnovu kojih je osumnjičeni podigao i prisvojio novac koji mu je poveren u radu, ukupno 124.000 evra i 10.200 švajcarskih franaka i na taj način za isti iznos oštetio klijente i „Poštansku štedionicu“. Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.