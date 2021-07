SELJAK SHVATA ŠTA JE VAKCINA, A GOSPODIN SE BUNI! Šekler osuo paljbu zbog nevakcinisanih: Đavo odneo šalu, znam ko će IZGUBITI ovu bitku

"Sa koronom vodimo bitku na život i smrt, ja znam ko će je izgubiti", rekao je virusolog.

Mikrobiolog i virusolog dr Milanko Šekler rekao je da trenutno sa koronom vodimo borbu na život ili smrt, i da će je virus sigurno izgubiti, ali ne sam od sebe.

Govoreći o vakcinaciji i otporu koji i dalje neobjašnjivo opstaje kod jedne grupe ljudi, dr Šekler je kazao da ne razume kako "seljak skapira šta je vakcina, a 'veliki' građanin ne". Najpre je izneo svoje mišljenje o otporu vakcinaciji u drugim zemljama.

- Otpor nije veći ili manji nego u drugim zemljama, ali drugi nisu imali dovoljno vakcina a sustizali su nas, a mi smo usporili. Oni su sada blizu našeg procenta ili iznad, nigde ne ide sjajno proces vakcinacije, zato se i uvode u nove mere u Grčkoj, Rusiji i Francuskoj. Da ide sjajno ne bi morali da uvode mere - rekao je dr Šekler i ironično prokomentarisao proteste zbog tih mera u tim zemljama.

- Protesti neće baš da reše koronu, u to sam siguran. Nadam se da poštuju epidemiološke mere dok se tako okupljaju, kako bi drugima dali primer - rekao je on.

Njegov razgovor sa mladićem koji ne želi vakcinu dok ne postane obavezna izazvao je velike reakcije u javnosti, a dr Šekler je rekao da je i dalje zbunjen njegovim stavom.

- Meni je zanimljivo, juče ili neki dan, ispričao sam jednu anegdotu o razgovoru sa mladićem koji ne želi vakcinu, jer računa da je korona ozbiljna tek ako se uvede obavezna vakcina. Potpuno me je razoružao i nisam znao šta da mu odgovorim. On traži da bude obavezno i kaže da bi otišao sutra da je tako, to je vrlo neobična situacija. Ja nisam pravnik, pitanje je prava i Ustava da li će vakcinacija biti obavezna - rekao je on.

- Uzimajući u obzir moje iskustvo u primeni vakcine pri suzbijanju virusnih infekcija, to nije čarobni štapić koji rešava sve, javljaće se još dosta problema. Kada uđete u proces vakcinacije on mora da traje, i da bude 'nategnut', ovo je borba na život i smrt i virus će je izgubiti, to je sigurno. Ali je nužno da prođe vreme i da se svi ponašamo u skladu sa preporukama struke. Znao sam šta će se desiti, imajući iskustvo iz svoje grane medicine - rekao je on.

- Seljaci se isto dvoume, pa ukapiraju da mora da se da vakcina i da joj treba vreme. Seljak to razume vremenom. A veliki, obrazovani građani, da ne kažem neki drugi izraz, malo slabije stoje u odnosu na bistre ljude koji žive na selu i odlično raspoznaju te stvari. Koji znaju kada je đavo odneo šalu - rekao je on.