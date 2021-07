KAKO DA IZRAČUNATE UDALJENOST IZMEĐU SEBE I MUNJE? Lakše je nego što mislite!

Sigurno ponekad s prozora posmatrate munje. Poseban doživljaj je posmatrati ih noću, kada svojim bljeskovima na trenutak noć pretvore u dan.

Koliko je munja koju vidimo daleko od nas?

Razlog zbog kojeg najprije vidimo munju, a tek onda čujemo grmljavinu, leži u činjenici da svetlost ima puno veću brzinu od zvuka, pa bljesak munje puno prije dođe do nas, dok zvuku za to treba treba malo više vremena. Upravo pomoću vremena koje prođe od munje do grmljenja možemo jednostavno odrediti na kojoj udaljenosti od nas se grmljavina dogodila!

Kada vidite munju, počnite brojati do trenutka kada čujete grmljavinu. Ako ste izbrojali do 3, to znači da se grmljavina dogodila otprilike na udaljenosti od jednog kilometra. Zvuk grmljenja, naime, vazduhom se širi brzinom od oko 300 metara u sekundi, što znači da mu je za udaljenost od jednog kilometra potrebno otprilike 3 sekunde. Ako ste, na primer, izbrojali 6 sekundi, zagrmelo je na udaljenosti od 2 kilometra.