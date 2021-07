ZBOG STRAŠNOG NEVREMENA U IVANJICI ODSEČENO PREKO 100 KUĆA: U selu Vučak bujični potoci potpuno uništili puteve

Nevreme koje je prethodnih dana zahvatilo Zapadnu Srbiju najviše problema napravilo je na teritoriji opštine Ivanjica.

U selima podno planine Golija izlili su se bujični potoci i izazvali potpuno uništenje lokalne putne infrastrukture. U selu Vučak odsečeno od sveta je oko stotinu domaćinstava.

- Svake godine nam se dešava isto i to u letnjem periodu kada se najviše radi i kada voće i povrće mora da bude doveženo do kupaca, a mi ne možemo ni da izađemo iz kuće od potopa. U selu živi dvanaestoro dece uzrasta do dve godine, ali ima i starih i bolesnih i totalno smo nemoćni. Voda se izlila i odnela puteve, može da se kreće ali i to vrlo teško samo traktorima, ali ni te mašine ne mogu da prođu bez oštećenja kroz te bare i rupe. Ono što smo uspeli da oberemo od malina sada nemamo kako da transportujemo do kupaca, a selo Vučak je inače jedino selo u Ivanjici koje nema ni metar asfalta - rekao je meštanin Dragan Grujović.

