Od 1. oktobra 2021. do 31. marta 2022. godine, Srbija će učestvovati na prestižnoj svetskog izložbi "Expo 2020 Dubai".

Marko Selaković, šef kancelarije i provredne komore u Dubaiju, ističe da je Srbiji mesto na takvoj manifestaciji.

- Ceo svet je tu. 130 godina Srbija ima tradiciju da tu izlaže. To je velika stvar, to nije sajam, to je veće nego Svetsko prvenstvo u fudbalu - objašnjava Selaković.

Kako dodaje, ukoliko Srbija želi da se poveže sa nekom zemljom i kao primer naveo je Venecuelu, koja će tamo biti prisutna, to je jedan od najboljih načina. Kako podvlači, to je mogućnost da se povežemo sa svih 192 zemalja koje ućestvuju.

- Izvesno će se raditi o stotinama kompanija. Srbija, koja poslednjih godina dosta polaže na promociju, nikada nije imala ovoliko da ponudi - zaključuje Selaković.

Govoreći za Pink Igor Kovačević, profesor Paviljona Srbije u Dubaiju, objašnjava da je sada tema na znanju, i kreativnosti, a to je, kako navodi, povezivanje umova kroz svet.

- Mi sada kreiramo trasu za naredni period. Kretaivna industrija, IT, turizam... - objašnjava Kovačević.

Kovačević najavljuje tematske nedelje, upravo zbog širokog asortimana o kojima će se tokom svih šest meseci govoriti.

- Ovo je odlična prilika da predstavimo naše najbolje iz Srbije, a to su najutentičniji proizvodi, jer očekujemo da će to odlično proći, jer se to od nas najviše i očekuje. Kroz vremenski limitirani period, mi ćemo predstaviti samo ono najbolje - dodao je Kovačević.

