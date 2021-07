GUŽVE I SVAĐE NA TEHNIČKIM PREGLEDIMA! Zbog ovih grešaka ljudi PLAĆAJU ponovo, a stalno zovu i pitaju istu stvar!

Gužve jesu velike ali je i na vozačima deo krivice, kažu radnici u tehničkim pregledima.

Termin za tehnički pregled čeka se po nedelju dana, jer provera traje duže od uvođenja novih pravila za ovaj proces koji baš "muči" vozače. Gužve su svuda, često i zbog "povratnika" odnosno onih vozača koji su pali na tehničkom i jure rok od tri dana kako bi ispravili nedostatak.

Sve to izaziva frustraciju, ali ponekad i verbalne sukobe, navode u beogradskim tehničkim pregledima. Kao su mediji već pisali, može se pasti i zbog migavca, brisača, nedostatka tečnosti a čak osam od deset automobila neće proći tehnički.

Siniša Todorović, koji radi na jednoj beogradskoj tehničkoj liniji, ističe da se kod njih na termin uglavnom čeka od četiri do sedam dana.

"Mnogi žele da dovezu vozilo i da ostave na čekanju, ali to ne prihvatamo, moramo da obezbedimo termine za povratnike i to je stvorilo gužve. Teško je uklopiti one koji dolaze na prvi put zakazan pregled sa povratnicima koji imaju rok od tri dana za popravku da ne bi plaćali ponovo pregled 6.000 dinara. Tu često bude problematičnih situacija i dolazi do verbalnog sukoba između njih", rekao je Todorović.

On ističe da se u proseku polovina vozila vrati kao neispravna da popravi nedostatke, a oko 30 odsto njih to uspe i da uradi u tom roku. Navodi da je bilo situacija da dođu posle sedam-osam dana i bune se zašto moraju da plaćaju ponovo.

"Stalno zovu da pitaju šta treba da bude ispravno da bi prošli, kažemo im da sve što postoji na vozilu mora da bude pregledano. Sve što i sami vide treba da poprave pre nego što dođu", apeluje on.

Todorović navodi i jedan ekstremni primer, kakvih ima sve više.

"Jedna žena zvala dan pre isteka registracije i žalila se što ne možemo da je primimo, jer ona ne zna šta će da radi. Svi mogu da obave tehnički 30 dana pre isteka registracione nalepnice, što je sasvim dovoljno da isprave i nedostatke ukoliko se utvrdi da ih ima".

Isti stav ponavlja i Vlada Marinković, iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda. On ističe da vozači moraju da shvate da ako dođu na tehnički sa neispravnim autom, neće proći.

"Tačno je da uglavnom padaju na manjim nedostacima, ali kontrolori, uz svu dobru volju, ne smeju da puste vozilo koje je neispravno. Sve nedostatke koje vozači i sami vide treba da otklone pre dolaska na pregled", kazao je on.

Trenutno ima oko 1.000 linija koje rade i situacija i po pitanju gužvi i navikavanja ljudi na nove uslove tehničkog vrlo brzo će se stabilizovati. Marinković navodi i da je već bolje nego što je bilo početkom jula.