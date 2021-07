SITUACIJA ĆE BITI SVE GORA U NAREDNIH MESEC DANA! Kon otkrio o čemu će pričati na sednici Kriznog štaba, pomenuo i MERE

Predrag Kon komentarisao situaciju sa korona brojkama, pomenuo i vakcinaciju i mere.

Epidemiolog Predrag Kon pričao je jutros o mogućim novim merama i epidemiološkoj situaciji.

Kon je komentarisao i procente vakcinisanih, posebno među zdravstvenim radnicima, i naveo nekoliko jasnih primera u kojima vakcinacija takvih grupa može da spase živote ljudi i dece.

- Mi imamo situaciju koja će se pogoršavati, to je nezaustavljivo u narednih nekoliko nedelja, pa čak i do mesec dana. Pa ćemo videti dokle će to ići, ali je suština u tome da se stalno traži neki balans. Da, mi moramo da živimo, nema potpunog zatvaranja, ali moram da kažem da je uz postojanje vakcine to potpuno besmisleno. Postaje racionalno razmišljati da se okupljaju oni koji su zaštićeni, uz vakcinu, test ili potvrdu o preležanoj bolesti. Racionalno je razmišljati i jer oni koji žele da rade, ugostitelji recimo, moraju da rade, moraju da budu zaštićeni i da svojim primerom pokažu šta od gostiju očekuju. Ali tu postoji etička dilema koju možemo da rešimo. Mi ne možemo da se ponašamo više kao da nema vakcine. Kad je nije bilo, zatvorite sve i to je to. Ali sada imamo vakcinu i ovo je situacija koja traži ozbiljno razmatranje - rekao je Kon.

- Veliki deo sveta pribegava nečemu što liči na pozitivnu diskriminaciju, i jasno je da to onda zadire u prava i automatski se postavlja pitanje da li su takve mere, koje čujemo iz raznih zemalja, da li su u skladu sa pravima. Ali što se tiče etike javnog zdravlja, čuvanja zdravlja ljudi, epidemiološki je to na mestu. Vi odvajate oni koji su ugroženi i osetljivi, nevakcinisane, od onih koji su zaštićeni - kazao je član Kriznog štaba.

- Evo, mi sada imamo zakon o zabrani duvanskog dima, u delu lokala mogu da sede oni koji puše. Ista je situacija, samo što se dim vidi a ovde bi moralo da se pokaže da li pripadaš ovima, ili onima. Razumljivo je da je to ljudima neprijatno, da se bune oni koji su jasno protiv vakcinacije. Ali se postavlja pitanje ko ima pravo da bude protiv - rekao je epidemiolog.

- Ako ste u zdravstvu, po meni, svako ko misli da je obavlja treba jasno da potpiše da će se pridržavati svih mera za održavanje javnog zdravlja. Oni se već vakcinišu protiv velikog kašlja, difterije, varičela, morbila... I ni to se ne sprovodi, jer u vreme kada je trebalo da počne da se sprovodi, tada je počela pandemija. A varičela, recimo, može da ubije nekoga ko je hematološki pacijent u dečjem uzrastu. Zato je to obavezno - rekao je on.

Stručni komitet je preporučio treću dozu vakcine, a epidemiolog dr Predrag Kon iz Kriznog štaba rekao je da će o tome biti reči na sednici Kriznog štaba.

- Jedino što znam je ono što sam video u medijima, ja još uvek nisam dobio ništa, pretpostavljam da će Krizni štab dobiti te informacije i o njima pričati na sledećem sastanku. Određene su kategorije koje moraju da primaju treću, stariji od 70 ili oni koji su slabijeg imuniteta, ili oni kod kojih se utvrdilo da nemaju stvaranje antitela. To su oni koji bi morali da je prime, a opšta preporuka je da se primi ona koja je najviše ispitana, a to je Fajzerova vakcina, kao i Modernina, obe su na informacionoj RNK tehnologiji. Ali odmah iza toga, može bilo koja druga - rekao je on.