NEVEROVATNO! MEDVED OTERAO LOPOVE: Meštani srpskih sela hoće i da ga nagrade! Noću im čuva ZLATO!

Izvor: Kurir.rs, Nezavisne narodne novine Rasinskog okruga, Plus, Foto: RINA | |

Malinarima podno Željina i Kopaonika, gde je berba crvenog zlata uveliko u jeku, najviše pomaže, verovali ili ne, medved!

Do sada je medved dva puta viđen, ali dovoljno da lopova više nema. Meštani navode da im je do sada bio veliki problem da sačuvaju maline od lopova i to prvenstveno noću.

- Lopovi su uplašeni od medveda i ne pada im na pamet da u ovom delu Župe krenu u nečasne radnje jer se plaše od životinje dok se komšije iz okolnih sela u opštini Raška žale na nezvane goste koji im tokom noći stalno kradu crveno zlato - istakao je malinar Dragomir Stefanović iz Jelakca.

Medveda je tokom maja meseca prvi put video i zabeležio telefonskom kamerom lovac Siniša Ugrinić. Drugi put je viđen u ataru sela Jelakci što je bilo sasvim dovoljno da jedne zabrine, a druge obraduje. Tako su meštani spremni čak i poslasticama da ga nagrade jer navode da im čuva crveno zlato čija je ovogodišnja cena od 440 dinara veoma dobra.

Medved je milošte prozvan "željinska ala" i u Župskom kraju postao je pravi junak o kome pričaju ovih dana i staro i mlado.

A prema svemu sudeći ovogodišnja berba će prvi put proći bezbrižno za malinare jer "mečki na rupu" lopovi sigurno neće.