PRED NAMA PAKLENI AVGUST I TROPSKE NOĆI: Meteorolog objavio detaljnu vremensku prognozu - dolazi i HLADNI FRONT!

U Srbiji danas izmereno 40°C. U kojim delovima Srbije će u četvrtak biti manje ''osveženje'' na 33 do 35°C, ako se ono može tako i nazvati, i kakva nas vremenska situacija očekuje do kraja prve dekade avgusta?

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je na svom Fejsbuk profilu detaljnu vremensku prognozu za naredni period i objasnio zbog čega smo ovog leta okruženi ekstremnim vrućinama.

"U Srbiji je aktuelan četvrti toplotni talas ove sezone.Temperature ovog poslepodneva kreću se u većem delu Srbije od 35 do 40°C, u Beogradu je 38°C. Najtoplije je u Valjevu sa 40°C. Vrelo je i na planinama, pa Zlatibor meri 34°C, a Sjenica 31°C. Najprijatnije je na Kopaoniku sa 25°C. Dakle, današnje temperature više su za oko 8 stepeni od prosečnih za ovaj najtopliji deo godine", istakao je on i podsetio da ovo nije prvi put da nam je ovako toplo...

"Iako su temperature ovog leta veoma visoke, leto je i potpuno je za očekivati takve temperature u našem području. Ako se vratimo malo unazad, vrela leta zabeležena su i 2017. 2015. 2012. 2007. i 2003. godine. Kao i prethodnih puta i ovaj toplotni talas uzrokovan je advekcijom veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, koji je u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja stigao do našeg područja i Balkanskog poluostrva. Još vrelije je u regionu, u Podgorici je 41°C, a 40°C beleži se i u Mostaru i u Đevđeliji. Jugozapadno visinsko strujanje uslovilo da je ponovo sa severa Afrike stignu i čestice peska iz Sahare, pa je prethodnih dana u predelima sa slabim padavinama bilo kiše sa česticama pustinjskog peska, što je naročito vidljivo na vozilima i prozorima."

Vreme narednih dana

"U toku večeri i noći u većem delu Srbije očekuje se da jugozapadni vetar bude u skretanju na severozapadni, pa nas u četvrtak na severu i zapadu Srbije očekuje 'osveženje' za tri, četiri stepena, ali i dalje uz veoma toplo vreme, dok će na jugu i istoku Srbije i dalje biti vrelo i bez pada temperature. U četvrtak sunčano. Nakon što jutarnja temperatura i u četvrtak u većem delu Srbije bude iznad 20°C (tropska noć), a u Beogradu 24°C, samo na jugu i jugoistoku Srbije, na planinama i u kotlinama biće prijatnijih 16 do 19°C, maksimalna temperatura tokom dana biće od 33°C na severozapadu do 39°C na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 34°C", najavio je Đurić i dodao:

U petak i u subotu u Srbiji i dalje sunčano i veoma toplo, uz maksimalne temperature od 34 do 38°C, u Beogradu do 36°C. U subotu pred kraj dana ponegde na severu i zapadu Srbije razvoj konvektivme oblačnosti i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom.

U nedelju sunčano i vrelo, uz maksimalne temperature od 36°C na severu i zapadu do 42°C na istoku i jugoistoku Srbije, a posle podne i uz pojačan jugozapadni vetar, koji će biti fenskog efekta i dodatno zagrevati vazduh.

Prodor hladnog fronta

Pred kraj dana u nedelju, do Vojvodine će uslediti prodor hladnog fronta, koji neće biti izražen u vidu padavina, ali hoće u vidu osveženja, uz prolazno naoblačenje i pojačan severozapadni vetar, a tek ponegde može biti pljuskova sa grmljavinom. Prodor svežije vazdušne mase iznad vrele podloge može da uslovi i da atmosfera burno odreaguje i da bude jačih grmljavinskih nepogoda, ali samo lokalno i na malom prostoru, tako da se značajnije padavine ne očekuju, najavio je meteorolog.

Ovaj hladni front doneće iza sebe i prodor svežije vazdušne mase sa severozapada i iz oblasti Alpa preko Panonske nizije. Ovaj oslabljeni hladni front u ponedeljak će preći i preko ostalih predela Srbije, ali će do juga i jugoistoka Srbije stići tek posle podne, pa će maksimalna temperatura u tim predelima pre prodora hladnog fronta biti do 39-40°C, na severu i zapadu Srbije znatno prijatnije, do 31-32°C.

Ponovo "pakao" u avgustu

Nakon kratkotrajnog osveženja početkom sledeće sedmice i pada temperatura za 5 do 7 stepeni, sledi novi priliv vrele vazdušne mase sa jugozapada i tako bi se zadržalo prema trenutnim prognozama bar do kraja prve dekade avgusta, nakon čega bi sa severozapada usledilo osveženje sa padavinama.

"Iako nas oko 2-3. avgusta očekuje manje osveženje, značajnijih padavina na području Srbije neće biti narednih 10 dana, osim u vidu da ponegde bude kraćih lokalnih pljuskova sa grmljavinom", ističe Đurić i upozorava:

"Tokom toplotnog talasa sa veoma visokim temperaturama, u periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu duže od 10-15 minuta bez adekvatne zaštite, jer su vrednosti UV zračenja veoma visoke. U najtoplijem delu dana aktivnosti na otvorenom treba smanjiti na minimum, jer su temperature veoma visoke. Oprez je neophodan i u saobraćaju i da se na put ne kreće u najtoplijem delu dana, a redovno treba praviti i kraće pauze."

Razlika u temperaturi između klimatizovanih prostora i spoljne sredine ne treba biti drastična.Ulazak u vodene površine treba biti lagan, jer razlika između temperature vazduha i vode, ali i tela može biti ogromna. Inače, zbog veoma visokih temperatura i suvog vremena, postoji ogromna opasnost od izbijanja i širenja šumskih požara i požara na otvorenim površinama, zbog čega je neophodan ogroman oprez i da se ne pali vatra u šumskim kompleksima i na otvorenim površinama, zaključio je meteorolog.