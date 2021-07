I DANAS VISOKE TEMPERATURE U SRBIJI! Evo kada možemo da se nadamo OSVEŽENJU!

U Srbiji i danas sunčano i veoma toplo.

Vetar slab, promenljiv. Najniza temperatura od 15 do 22 C, a najviša od 34 C na severu do 40 C na jugoistoku Srbije, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu suncano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniza temperatura oko 22 C, a najvisa oko 35 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 6. avgusta:

Do kraja sedmice, 1. avgusta, sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 C na severu do 40 C na jugu Srbije, a u nedelju lokalno i do 42 C.

U ponedeljak i utorak (2. i 3. avgust) svezije, narocito na severu i zapadu zemlje, gde se ocekuju maksimalne vrednosti od 28 do 32 C uz delimicno povecanje oblacnosti, dok ce na krajnjem jugoistoku biti i dalje veoma toplo - od 33 do 37 C.

Pojava kratkotrajnih pljuskova biće izolovana.

U sredu, 4. avgusta, u svim krajevima ponovo veoma toplo, a od četvrtka, 5.avgusta, u severnim krajevima malo svezije uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Autor: