OVO JE POLUSESTRA LUKE BOJOVIĆA! Vuk se razveo od prve žene zbog njene majke, izrasla u pravu LEPOTICU (FOTO)

Njen otac bio je jedan od najprepoznatljivijih ljudi u srpskoj prestonici, a o njoj se do sada retko pisalo.

Maša Radović (30), kćerka preminulog Vuka Bojovića, koji je bio direktor Beo-zoo vrta 28 godina, od oca je nasledila veliku ljubav prema životinjama. Maša je, inače, novinarka i bavi se marketingom, ali je i pozorište njena velika ljubav.

Maša je inače najmlađa Vukova ćerka, a dobio ju je iz drugog braka sa novinarkom Vesnom Radović. Njegov sin iz prvog braka, Nikola Bojović ubijen je 2013. godine u centru Beograda, dok je drugi sin Luka Bojović u zatvoru u Španiji nakon presude od 18 godina robije. Iz prvog braka sa Anđelkom ima i ćerku Mariju.

Na osnovu njenih objava od kada je Nikola ubijen, čini se da su Maša i on bili bliski, jer njegova polusestra i dalje ne može da prežali što ga više nema... "N moj. To su bili izlasci. To je bilo uzajamno razumevanje, podrska i ljubav. To je bio brat", napisala je u opisu jedne od slika sa pokojnim bratom.

Vuk Bojović je preminuo 17. septembra 2014. godine, a bio je vajar i direktor Zoo-vrta.

Za razliku od tragičnih priča ostalih članova njene porodice, Maša deluje kao da živi ispunjen i srećan život, što često pokazuje na fotografijama na društvenim mrežama. Veoma je aktivna i voli da putuje, a nisu retke njene fotografije sa egzotičnih destinacija, gde pokazuje izvajano telo.

Maša se udala za svog izbaranika u oktobru 2019. godine, a u međuvremenu su dobili i sina.

Pogledajte još fotografija harizmatične Maše: