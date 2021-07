SLEDI NAM PAKLENI VIKEND: Srbija će danas i sutra biti NAJTOPLIJA u Evropi, poznato kada stiže OSVEŽENJE

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature u Srbiji do 4. avgusta.

U nekim mestima na jugu i 40 stepeni. Biće sunčano, a samo u Vojvodini su mogući kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Jug naše zemlje i jug Balkana i sutra će biti najtopliji u Evropi.

Prvi dan vikenda biće sunčano i veoma toplo. Posle podne uz izolovani razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Duvaće vetar slab, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 15 do 23 stepena, a najviša dnevna od 35 do čak 40 stepeni. U Beogradu će biti dva stepena toplije nego juče, sunčano i 36 stepeni u hladu.

I u nedelju pretežno sunčano i veoma toplo. Na severu i zapadu Srbije, uz izolovani razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Južni i jugozapadni vetar u pojačanju, a uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 35 na severu do 42 stepena na jugoistoku Srbije.

Tek početkom radne nedelje očekuje nas blago osveženje. U većini mesta za četiri do osam stepeni, najizraženije na severu i zapadu zemlje, gde se uz delimično povećanje oblačnosti lokalno očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku Srbije.

Slično vreme sa temperaturom do 36 stepeni očekuje nas i u utorak i sredu.

Od četvrtka promenljivo, u većini mesta umereno toplo, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, dok će se na jugu i istoku zemlje i dalje zadržati veoma toplo uz ređu pojavu pljuskova s grmljavinom.

