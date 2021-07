ZBOG 2 STVARI NE SMEJU DA VAS VRATE SA TEHNIČKOG - Prijavite ako vam ovo kažu kada dovezete auto

Nova pravila za tehnički pregled zadala su glavobolje vozačima, a zamenik načelnika uprave Saobraćajne policije Boban Milinković objasnio je ključne izmene.

Milinković je kazao i koje neispravnosti jesu, a koje nisu razlog da vas "vrate" sa tehničkog pregleda.

- Ključna izmena u odnosu na stari način rada je snimanje, i to nije smetnja već prednost. Određeni broj tehničkih linija zapravo nije ni vršio pravi pregled vozila, veliki iskorak je napravljen pre tri godine obaveznim fotografisanjem, i to je tada bila vrsta šoka. Eliminisala su se vozila koja prethodnih godina, zapravo, nisu ni dovožena da ih neko pregleda, već su samo dobijala popunjenu potvrdu. Radnici na linijama i dalje nisu pregledali vozila, već su samo fotografisali, ali hajde, pomoglo je to da se evidentno neispravna vozila pročiste sa puteva. Ostalo je da se overava tehnička ispravnost za ona koja, barem na fotografiji, deluju ispravno - rekao je on.

On je ponovio i da zbog nedostatka tečnosti za prskalice, ili sitnih ogrebotina, vozač ne sme da bude vraćen.

- Problem je bio što je tehnički pregledi zapravo nisu kontrolisali ispravnost, sada se ceo postupak snima, postoji elaborat i tačno znaju šta moraju da provere. Usled neiskustva i nedovoljnog poznavanja novog sistema, jedan broj vozila jeste ocenjen kao neispravan. Ali prskalice odnosno nedostatak tečnosti za njih, pa nije to nešto zbog čega će vozilo biti ocenjeno kao neispravno. Uprava je pokrenula proces protiv tog privrednog društva koje je sporno vozilo okarakterisalo kao neispravno - rekao je Milinković.

- Suština ovog pravilnika jeste da svako vozilo mora da bude pregledano, ali naravno da neće tehnički ispravno vozilo biti proglašeno neispravnim zbog nekih stvari koje nisu propisane. Retki su slučajevi, ali građani imaju pravo da ih prijave, ima slučajeva koji su zaista na granici 'verovali ili ne'. Nepune četiri nedelje se primenjuju nova pravila, prvih dana je stvarno bilo problema. Po nekoliko sati je nekim kontrolorima bilo potrebno, nemaju rutinu još uvek - dodao je on i podvukao da je i na vozačima deo krivice za ovo.

- Određeni broj građana je po navici dolazio sa prećutno tolerisanim neispravnostima, pa dođu a ne radi levo stop svetlo, desni far, sada moramo takvo vozilo da vratimo, da vlasnik zameni sijalice i onda vozilo mora da ode, pa da se vrati za dva dana, i zato je taj proces po vozilu znatno duži. Neka pravna lica imaju samo liniju tehničkog, neka i servis, ali vi možete u bilo kom servisu da otklonite nedostatak - rekao je on.

- Kada ljudi putuju na letovanje, onda sve prokontrolišu, ulje, kočionu, pneumatike jer znaju da idu daleko. A kada odu na tehnički, onda odu svesni neispravnosti i očekuju da im kontrolori to tolerišu - rekao je on.



- Ne mogu da vam tolerišu ništa, popravite sve što možete. I ministar policije je rekao da sitna oštećenja i ogrebotine neće biti za padanje, ali uređaji i sklopovi bitni za bezbednost moraju biti ispravni - rekao je on.

- I u staroj Jugoslaviji se auto pripremao za tehnički pregled, pamte to stariji. Svi se sada prilagođavamo novim pravilima i to će funkcionisati najnormalnije - rekao je on u Jutarnjem programu.

Autor: