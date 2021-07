ČUDOM NIKO NIJE POGINUO! Žena sa dvoje dece sletela u trafo polje pod strujnim naponom! U Nišu za dlaku izbegnuta tragedija!

Samo pukom srećom niko nije poginuo u večerašnjoj saobraćajnoj nezgodi u Nišu, kada je vozilo "golf" niških registarskih tablica, za čijim je volanom bila žena čiji se identitet utvrđuje, sletela u trafo polje pod visokim naponom.

Sa ženom koja je vozila su u kolima bila i dva deteta, školskog i predškolskog uzrasta, koja su takođe u svesnom stanju prebačena do niškog Univerzitetskog kliničkog centra.

Do udesa je došlo oko 19.20 sati, kada je automobil koji se, prema svedočenju očevidaca, velikom brzinom kretao Zetskom ulicom od okretnice u Mokranjčevoj ulici ka niškoj Pivari, iz još neutvrđenih razloga sleteo s kolovoza i zaustavio se petnaestak metara dalje u trafo polju. Od siline udarca, oštećen je jedan od mernih instrumenata, iscurilo je ulje, a vozilo se prevrnulo na krov. U izvlačenju putnika, osim ekipe Hitne pomoći i policije, učestvovali su i niški vatrogasci.

Na licu mesta je saobraćajna policija, ali se čeka dolazak ekipa Elektrodistribucije kako bi isključili struju, jer postoji opasnost za ljudske živote s obzirom na to da se na mestu nesreće čuje jako puckanje, što ukazuje na to da je došlo do oštećenja sistema.

Jedan od očevidaca kaže da je jedno od povređene dece bilo celo umazano uljem koje je iscurilo iz trafoa.

- U šoku sam, vozilo je iznenada sletelo s puta i prevrnulo se na krov. Došla je Hitna pomoć, pa policija i vatrogasci, jedva su prišli vozilu. Mislio sam da niko živ nije ostao, da ih je ubila struja jer sam video polomljenu instalaciju. Imali su neverovatnu sreću što su preživeli. Jedno dete je bilo svo masno, potpuno pokriveno uljem koje se prolilo iz trafoa na njega, a čuo sam da je ta tečnost kancerogena. Baš sam se potresao, nadam se da će biti dobro - opisuje jedan Nišlija događaj kome je svedočio.