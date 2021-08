BEOGRADSKA PORODILIŠTA OBARAJU REKORDE: Ako se ovako nastavi - RODIĆE SE DUPLO VIŠE BEBA OD GODIŠNJEG PROSEKA!

U porodilištu "Dragiša Mišović" danas je rođen rekordan broj beba.

Jutros do sedam sati, kada je završena i smena lekara i babica, vodili su dečaci rezultatom 17:6. Obavljeno je do sada već 1.250 porođaja, od tri do pet dnevno. Dr Igor Plješa iz KBC "Dragiša Mišović" kaže da će, ako se nastavi ovim tempom, biti 3.600 porođaja, više nego duplo od godišnjeg proseka. U porodilištu "Narodni front" rođeno je 38 beba za 24 sata.

Smena, kaže, izgleda predivno, užurbano i prelepo.

- Dovoljno dugo svi radimo da se pogledima dogovorimo oko svega. Od prijema do porođajne sale sa osmehom dovedemo naše pacijentkinje. Jedan timski rad u kome ne možemo jedni bez drugih. Sve to funkcioniše potpuno perfektno. Deca nam se rađaju uz finu muziku, i ujutru budete umorni, ali potpuno ispunjeni predivnim osećanjem - kaže Plješa.

Nada se, kaže, da će, ako se nastavi ovim tempom, biti 3.600 porođaja ove godine, a prosek je 1.500.

- Nadamo se da ćemo to i da ispunimo. Žene su prepoznale naše porodilište kao najbolje. Svaka vaginalno porođena žena, ako su u redu ona i beba, posle 48 sati idu kući, a ako je carski rez - posle 72 sata, da bi mogle da dođu druge žene - rekao je Plješa.

Još jedan rekord danas zabeležen u porodilištu "Narodni front". Rođeno je 38 beba za 24 sata. Tu utakmicu dobile su devojčice.

