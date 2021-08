Direktor EPS-a Milorad Grčić rekao je danas da je osnovni energent EPS-a ugalj iz koga se proizvodi dve trećine električne energije i da termo kapaciteti moraju da se sačuvaju, a da je cilj i da se istovremeno povećava procenat zelene energije.

Tokom boravka u Malom Zvorniku gde je obišao modernizovanu Hidroelektranu Zvornik Grčić je podsetio da Srbija dobija dve trećine struje na bazi uglja iz Kolubare i Kostolca.

- To je ono što mora da se sačuva. Cilj nam je da povećavamo procenat zelene energije, ali u isto vreme da sačuvamo i dugoročno ojačamo postojeće termo kapacitete - rekao je on.

Dodao je da korak po korak moraju da se sačuvaju, obnove i povećaju proizvodni kapaciteti.

- Da tako obezbedimo da u budućnosti Srbija u svakom piku potrošnje tokom čitave godine samo izvozi struju. Da nema ni u jednom momentu potrebu za uvozom struje - rekao je on.

Grčić je ocenio da je EPS sada u balansu po pitanju proizvodnje i domaćih potreba za električnom energijom.

- Naša proizvodnja je nešto veća od ukupnog konzuma na nivou godine. Mi proizvedmo između 32 i 34 teravata a konzum Srbije je ispod 32 teravata, ali nije u svakom mesecu u godini potreba i proizvodnja jednaka - rekao je on i naveo da na tome treba raditi.

Grčić je obilazeći HE Zvornik istakao da je reč o možda najvećem dragulju koji posle modernizacije u koju je uloženo 65 miliona evra radi sa kapacitetom većim za 30,3 megavata i ispunjava sve ekološke standarde u zaštiti Drine.

On je ocenio da je svaki izgrađeni proizvodni objekat važan za stabilnost elektroenergetskog snabdevanja Srbije.

- Objekat je možda jedan od najboljih primera za ono što uporno potenciram da je politika Aleksandra Vučića da sve što imamo moramo da obnovimo, sačuvamo i modernizujemo kako bi moglo da radi najmanje još toliko vremena koliko je radilo. A pored toga da gradimo nove kapacitete, da se prilagođavamo novim potrebama, rastu privrede i potreba stanovništva - rekao je on.

Podsetio je na istorijat HE Zvornik koja je u radu već 65 godina, a na čijoj izgradnji koja je počela 1948. godine je stradalo 39 ljudi.

Naveo je da je obnavljenje HE Zvornik počelo 2016. godine i to iz KFW kredita, te da je tada projekta modernizacije izvađen iz fioke u kojoj je do tada bio.

Grčić je naglasio da su 18 miliona od 65 miliona evra koliko je koštala modernizacija, realizovale domaće firme.

- Srpski dragulj, firma Mihajlo Pupin radila je ceo upravljački sistem HE. Svidelo se to nekom ili ne, na TENT-u neke upravljačke sisteme je radio Mihajlo Pupin, a neke Simens. Izvanredni su i jedni i drugi, ali ljudi koji rade na komandama bloka koje je modernizovao Pupin tvrde da oni bolje rade nego Simens - rekao je on.

Kako je naveo, HE Zvornik danas zadovoljava sve ekološke parametre bilo evropske ili svetske.

- Ugrađeni su samopodmazujući ležajevi što Drinu čini zaštićenijom, a umesto nekih ulja se koristi demineralizovana voda. U cilju zašite reke urađeni su i neki kanali koji ranije nisu postojali - rekao je on.

Modernizacijom radni vek HE Zvornik produžen je za najmanje 40 godina koliko se navodi u projektima, a Grčić je naglasio da radni vek može biti i duži te da to zavisi kako se postrojenje bude održavalo i čuvalo.

Sa Grčićem na postrojenju danas su boravili i rudari iz Kolubare koji su želi da vide rad ove hidroelektrane i uporede to sa radom termoelektrana.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić zahvalio je EPS-u i Vladi Srbije i predsedniku Vučiću na uloženim naporima i odluci da se kroz modernizaciju HE ulože velika sredstva na prostoru opštine.

- Mali Zvornik je devastirana opština i ovo mnogo znači. Značajna sredstva se odavde i preko poreza slivaju u opštinski budžet, ali modernizacija omogućava na neki način svima koji su do sada radili da znaju da će i ostati, kao i mogućnost novog zapošljavanja mladih novih kadrova koji bi ostali u Malom Zvorniku - rekao je on.

Jevtić je istakao odličnu saradnju sa EPS-om i rekao da će Grčićevu posetu iskoristiti da popričaju o nekim nadležnostima oko Drine, jer u Malom Zvorniku nedavno otvoren inovativni centar koji će se baviti i ekologijom.

- Imamo dobre, super, odlične odnose pa uopšte ne sumnjam da ćemo na obostrano zadovoljstvo sve to rešiti - rekao je on.