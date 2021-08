DROGA ZA SILOVANJE KOJA JE STIGLA U SRBIJU MOŽE DA UBIJE! 10 godina je nije bilo kod nas, zna se i TAČAN RECEPT po kojem se pravi

Droga koja "briše" pamćenje, GHB, može da se nađe i u Srbiji, a žene kojima se sipa u piće gube pamćenje, ne znaju za sebe i prepuštaju se zlostavljaču

GHB, droga koja "briše" pamćenje i može da se koristiti za silovanje, koja se nedavno pojavila u Hrvatskoj, može se naći i u Srbiji!

Prema rečima direktora vladine Kancelarije za borbu protiv droga Milana Pekića ova droga pojavila se prvi put u Srbiji pre 10 godina, ali je uspela da se suzbije njena prodaja i zloupotreba. Ipak, sada se u našoj zemlji ponovo može nabaviti. Kako je on naveo, pojavljivali su se do sada sporadični slučajevi unosa u zemlju, a najčešće su je donosili stranci, mahom turisti, ali i posetioci festivala

- Što se tiče droge GHB, pa i drugih, ona se prodaju na takozvanom "dark vebu", što je izuzetno teško kontrolisati. Tamo se, osim drogama, trguje i oružjem, pa i ljudima - rekao je on.

Svetlana Vučetić Arsić, rukovodilac dnevne detoksikacione bolnice Drajzerova kaže da je GHB droga bez mirisa i ukusa, i da se ne može detektovati tokom konzumacije, pa žena ne zna ni šta uzima.

- Dejstvo ove droge počinje posle pola sata. Osoba oseti mišićnu slabost, umor, nesanicu, ne znaju za sebe i to stanje može da traje osam do 12 sati. Karakteristično je to što žrtve posle ne mogu da rekonstruišu događaje koji su prethodili, ne mogu da opišu počinioca, a potom izaziva i noćne more. Žrtva se budi bez posledica, ako popiju manju dozu. Ukoliko se popije veća doza, može doći do poremećaja disanja, kome, pa i smrti! - rekla je naša sagovornica objasnivši da nije reč o drogi koja se može praviti u kućnoj radinosti, već da je i to jedan od lekova za nesanicu koji je registrovan u velikom broju evropskih zemalja.

Osoba koja posumnja da je drogirana, može detektovati to i danima kasnije. - Ovakve droge ostaju u organizmu između pet i osam dana, a nekada i duže, a detektuju se putem urina - rekla je ona objasnivši da su posledice ove droge tako snažne jer je sam lek čak osam puta jači od na primer bensedina.

One se mogu, kako objašnjava sagovornica, praviti i u ilegalnim laboratorijama, jer je receptura već dobro poznata.

Predrag Vasić, dipl. pravnik kriminalista mišljenja je da je neko namerno pustio recept, i da je problem savremenog doba što je sve lako dostupno.

- Ljudima je danas sve dostupno na tacni - od prostitucije, droge, oružja, svega. Čovek ne mora da bude haker niti genije da bi došao do nečega što je nelegalno, jer je sada onlajn sve veoma lako dostupno - rekao je on iako droga poput GHB-a briše memoriju, ne može da obriše traumu. - Važno je govoriti o prevenciji. Bitno je i u klubu biti u poznatom društvu, konzumirati piće iz zatvorenih ambalaža, ne prihvatati piće od svakoga. Inače se krađe, sipanja u pića i slične prevare dešavaju u gužvama, pa je bitno na piće motriti - rekao je on.