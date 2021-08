DROGU ZA SILOVANJE DEVOJKE U SRBIJI PIJU SVOJOM VOLJOM! Koje posledice ostaju i zbog čega to rade?

Prema rečima psihološkinje Snežane Repac, ovu drogu zloupotrebljavaju čak i žene!

- Neke žene lekove iz ove kategorije uzimaju dobrovoljno jer relaksiraju muskulaturu. Tako osoba koja je napeta i u grču uzima "drogu za silovanje" da bi imala seksualni odnos - rekla je ona.

Koje posledice ostaju?

Podsećanja radi, ova droga pojavila se prvi put u Srbiji pre 10 godina, ali je uspela da se suzbije njena prodaja i zloupotreba. Ipak, sada se u našoj zemlji ponovo može nabaviti. U poslednje vreme pojavljuju se sporadični slučajevi unosa ove droge u zemlju, a najčešće su je donosili stranci, mahom turisti, ali i posetioci festivala.

Žrtva ne zna ni šta pije, posle se ničega ne seća!

Dejstvo ove droge počinje posle pola sata. Osoba oseti mišićnu slabost, umor, nesanicu, ne znaju za sebe i to stanje može da traje osam do 12 sati. Karakteristično je to što žrtve posle ne mogu da rekonstruišu događaje koji su prethodili, ne mogu da opišu počinioca, a potom izaziva i noćne more. Žrtva se budi bez posledica, ako popiju manju dozu. Ukoliko se popije veća doza, može doći do poremećaja disanja, kome, pa i smrti!