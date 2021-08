PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA: Arilje i dalje bez vode!

Na teritoriji opštine Arilje juče je proglašena vanredna situacija zbog nedostatka vode za piće.

Meštani ariljskog kraja već nekoliko dana imaju problema sa piojaćom vodom, a visoke temperature otežavaju vodosnadevanje

- Uveli smo vanrednu situaciju iz prostog razloga jer nismo uspeli da se izborimo sa novonastalom situacijom, mi smo se, kao što kaže naš narod, hvatali za slamku, očekivali da će vodni inspektor da smanji ekonomski minimum za 100 do 150 litara, pa da vidimo da li možemo na taj način da rešimo situaciju, međutim do toga nije došlo, pa smo sada čekali kišu koja nije pala i na kraju smo morali da uvedemo vanrednu situaciju - rekao je predsednik opštine Arilje Predrag Maslar, i dodao da bi to pomoglo sugrađanima da usmere neka sredstva ka kupovini vode i distribucije:

- Sve opštine koje u sistemu dobiju oko 40 odsto od ukupnih kapaciteta, nažalost, za sada nema nekog boljitka - rekao je Maslar.