ŠTA ĆE BITI SA SVADBAMA U SEPTEMBRU?! Odgovor zavisi od toga koga pitate - jedni kažu bez problema, drugi da je stanje već sada OZBILJNO

Septembar je mesec kada mladenci najčešće zakazuju venčanja. Budući supružnici već strahuju da li će doći do novog otkazivanja, s obzirom na sve goru epidemiološku situaciju u zemlji.

Član Upravnog odbora ivent industrije Srbije Nikola Janković kaže da ta industrija ne očekuje da će biti bitnijih promena.

- Ljudi i dalje zovu da zakazuju, ali je primetan pad gostiju. Plaše nam se zvanice, dolazi manji broj gostiju. Trenutno nema mnogo otkazivanja - rekao je on.

Kako navodi, trenutno termini u restoranima u septembru nisu potpuno zauzeti.

- U većim restoranima i hotelima, uglavnom su popunjeni vikendi do 1. novembra, eventualno poneki petak, i sporadično se rezervišu sale radnim danom, jer domaćini žele da termin prilagode gostima iz inostranstva. Posle 1. novembra, inače se organizuje manje svadbi, a više korporativnih proslava i drugih veselja - kaže Janković.

U broju zvanica primetan je, po rečima predstavnika ivent industrije, jasan pad. Kapaciteti sala nisu popunjeni, tako da su gubici veliki, jer, kako tvrdi, ivent industrija "samo radi da pokrije troškove".

Kako je objasnio, za slučaj da neko želi da otkaže slavlje, na raspolaganju mu je novi termin u naredne dve godine, a avans se vraća, i tu je ivent industrija na gubitku.

Ivent industrija je, naglašava Janković, zauzela jasan stav koji je u dopisu poslat Vladi Republike Srbije i ministarstvima.

- Ogromni su gubici koje je ivent industrija pretrpela, a to još nije prepoznato. Ne očekujemo da će biti zatvaranja, represija i prekida poslovanja, jer okupljanja nisu generator ovog rasta - tvrdi izvor iz ivent industrije.

BURNE REAKCIJE

Kako je dodao, ivent industrija ne očekuje da će biti promena u pogledu njenog poslovanja jer je 21. februara Institut za javno zdravlje doneo dokument, koji čeka da bude usvojen, i u kom se navodi da promena neće biti čak ni u slučaju da bude 4.000 novozaraženih.

- Ako imate protokol na 4.000 novozaraženih, nema razloga da se bilo šta stopira i da se zaustavlja život. Taj protokol smo predali ja, kao član Upravnog odbora ivent industrije, i njegov predsednik, Boško Bubonja, i na njega su doktori iz Batuta i doktor Predrag Kon lupili pečat - tvrdi on.

Zajednički stav ivent industrije je da, kako kaže njen predstavnik, da neće trpeti represiju.

- Burno ćemo reagovati, blokirati mostove, ako ivent industrija bude trpela. Gurnuti smo u zapećak, nismo dobili nikakvu pomoć. Dobili smo nekoliko minimalaca, a bolje da nismo, jer su nas posle višestruko koštali - kaže član Upravnog odbora.

On još ističe da "u zemlji u kojoj ima preko 50 odsto vakcinicanih, u Beogradu, skoro 70 odsto - i postoji proizvodnja vakcina, ali i bolnica u Batajnici, ivent industrija ne treba da trpi jer bitno doprinosi privredi". Kako je rekao, nepravedno je što je svim strukama dozvoljeno da rade, samo ivent industriji je zabranjeno i lišena je sistemske podrške.

Kako kaže Janković, "ako može 40.000 ljudi da bude na stadionu, može i 200 na svadbi".

ŠTA KAŽE STRUKA?

S druge strane, doktor Predrag Kon upozorava da je broj hospitalizovanih poslednjih nedelja počeo da raste u odnosu na broj otpusta i da situacija polako prelazi u preteću i naglašava da su povratnici sa odmora prvi pokazatelj da se povećava unos virusa.

On kaže da su najveće pretnje po epidemiološku situaciju javna okupljanja i slavlja, te nedovoljno vakcinisanih, zbog čega je već sada trenutak da se razmišlja o tome šta nas čeka na jesen i uvode nove mere.

- Povećava se reprodukcija virusa i u tom slučaju će naglo da se ubrza i rast brojki. Ne možete očekivati da struka ćuti, struka priča neprekidno i upozoravamo da to ne može da ostane ovako kako jeste. Po meni je to već sada ozbiljno i trenutak je da se vidi da li će se smanjivati broj dozvoljenog javnog okupljanja, a sve preko toga bi bilo uz obavezno nošenje maske. To je mogućnost, ja ne mogu da licitiram, nakon konslutacija i dogovora će biti određeno ali mora da se shvati da se situacija menja, pogotovo pred početak školske godine - rekao je dr Kon pre nekoliko dana.

Tada je najavio i da nas uskoro očekuje i 1.000 novoobolelih dnevno. Sada smo, podsetio je, na nešto manje od 600 zaraženih za dan.

ZATVARANJA I RESTRIKCIJE BEZ REZULTATA

Ipak, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da "Grad Beograd ne planira nikakve nove mere ako pod tim podrazumevate restrikcije kada je u pitanju drustveni a posebno privredni zivot".

- Beograd je najodgovorniji kada je u pitanju vakcinacija jer je vakcinisano preko 55 odsto građanki i građana i nema razloga da delimo sudbinu lokalnih samouprava gde nema ni 20 odsto vakcinisanih. Mi vec godinu i po dana živimo sa virusom i za razliku od početka epidemije kada o virisu nisu znali ništa ni lekari, ni naučnici pa je zatvaranje društva bilo prilika da im se da vreme da nađu lek, mi sada imamo vakcine. Vakcine su lek i prema tome postoji način da se borimo protiv virusa. Ko se nije vakcinisao preuzima sopstvenu odgovornost za svoje zdravlje. Ne može država da vodi računa više o nekoj osobi nego ona sama. Zato, treba da nastavimo da živimo i radimo normalno, da podstičemo dodatnim stimulacijama vakcinaciju, kao i da pokazujemo ljudima sa kakvim se rizikom za život suočavaju nevakcinisani - naglasio je Vesić.

Kako je dodao, to je jedino moguće, jer "nova zatvaranja i restrikcije neće dati rezulate i predstavljaju samo alibi da se kaže da se nešto radi".