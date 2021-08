KOČOVIĆ: Situacija se pogoršava iz dana u dan! Ovaj datum je prelomna tačka

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović rekao je danas da će 15. septembar biti prelomna tačka, da je Srbija trenutno u 39. danu trenda rasta broja novozaraženih i da smatra da će britanski model kontrole epidemije postati dominantan u svetu.

"U Srbiji se situacija pogoršava iz dana u dan, počevši od 2. jula i mi smo u 39. danu rasta. U ovoj fazi, taj rast će biti sve veći i veći do negde 15. septembra. Tada se očekuje zaravnavanje krive, ili pad. Biće blizu hiljadu, i to za 10 dana, plus minus dva dana, to već znamo na osnovu iskustva ne iz Srbije, već iz celog sveta. Oko hiljadu, možda pređe, možda bude ispod", rekao je on.

"To će ići uzbrdo, cela Evropa sada smatra da će biti drugo izgubljeno leto ako se ne ode na odmor, ne iskoriste se pogodnosti, a vidimo da su zemlje kao što je Velika Britanija, Španija ili Kipar, doživele kataklizmičke brojke za samo nekoliko dana. Sve te zemlje došle su do indeksa zaraženosti od hiljadu na sto hiljada stavnovnika u prethodne dve nedelje. Mi smo, po tom indeksu, blizu osamdeset, oni su daleko lošiji ali su uspeli da zaustave taj trend," rekao je Kočović.

"Najviše su Britanci napredovali jer su uveli model kao što je bio na Olimpijadi. Pre jedno tri nedelje je rečeno da se ukidaju sve mere, ja kad sam to čuo na televiziji, samo sam rekao uh, šta uradi ovaj čovek! Ali su, međutim, uveli aplikaciju koja 'hvata' one koji su bili u kontaktu sa potencijalnim prenosiocima i to su nazvali 'pingdemija'. Oni pinguju sve koji su bili sa zaraženima, naši telefoni lociraju gde smo i s kim smo bili. Prvo je bila distanca od četiri metra obavezna, ali su se ljudi žalili, aplikacija nije registrovala pregradne zidove tako da ste bili pingovani i ako ste bili zidom odvojeni od komšije u drugom stanu. Odjednom su svi dobijali obaveštenja da ostanu kod kuće dve nedelje, to su bili i ljudi neophodnih zanimanja", objasnio je Kočović.

"Smanjili su potom osetljivost i ostali na oko 300.000 pingovanih ljudi. Ali bitan je detalj da je Velika Britanija merila zatečeno stanje, dok su u Japanu testirali na aerodromu i onda ulazili u olimpijsko selo, i opet imali oko 450 zaraženih. Verujem da će ovo postati dominantan model", rekao je profesor Kočović.

