GEST KOJI BUDI NADU U BOLJE SUTRA: Majke se odriču novca koji je sakupljen za njihovu decu i prosleđuju malom Bošku

Fondacija "Budi human" je na zahtev jedne majke čije dete ima otvoren nalog u ovoj humanitarnoj organizaciji prebacila 300.000 dinara na račun malog Boška Guglete, za kog se trenutno prikuplja novac za lečenje i terapiju skupocenom "zolgensmom". Novac treba da bude skupljen do 20. avgusta.

"Molim sve korisnike Fondacije "Budi human" koji nisu životno ugroženi da pomognu malom Bošku i prebace sredstva sa njihovih računa na Boškov, 1032 na 3030 za malog junaka ♥️ Danas je Fondacija prebacila sa računa mog sina na račun Boška", napisala je ova majka.

Majka je to objavila u Fejsbuk grupi "Budi human - Humanitarne licitacije" i odmah dobila pozitivne komentare: "Da vam Bog vrati duplo divna ženo. Sreće i zdravlja na svakom novom koraku vam od srca želim", "Vratilo vam se samo zdravljem za vaše dete. Svaka vam čast majko", "Triput ti se vratilo, ženo, majko, kraljice!!!"...

Primer ove majke očigledno su pratile i druge, pošto su se oglasili na Instagram strani "Da i Boško pobedi SMA" i zahvalili svima koji su to uradili.

"U poslednjih 2 i po meseca nebrojeno puta ste nas dirnuli svojom velikodušnošću. I svaki put kad smo pomislili da ta količina nesebičnosti ne može biti veća, uvek se pojavio neko nov čija dela su nas apsolutno ostavljala bez teksta. Ovih dana svedoci smo da se čovečja humanost podigla na još viši nivo. Dirnuti smo činjenicom da je mnogo korisnika Fondacije odlučilo da preusmeri deo sredstava za njihovo lično lečenje ili lečenje njihove dece na Boškov račun.

Želimo SVIMA da se zahvalimo do neba. Najiskrenije želimo da budete višestruko nagrađeni za vaše herojske podvige. Boško je uz vas i biće! Hvala vam."

Kako su ranije rekli, sakupiti novac, na početku je delovalo kao nemoguća misija.

- Nemoć i tuga koja nas je obuzimala na samom početku bila je jaka kao sada osećaji ispunjeni radošću, ponosom i olakšanjem. Vi dobri ljudi doveli ste nas do ovog stanja, vi ćete biti Boškovi junaci koji će ga dovesti do pobede. Ali zato sada moramo da zapnemo pred sam kraj, moramo svi kao nikada do sada da se pokrenemo, jer samo tako ćemo sakupiti ovih 550.000€ koji dele Boška do Zolgensme, do leka koji će mu život spasiti. Zato, neka večeras svi korisnici društvenih mreža vide ovu objavu, neka svako od vas pošalje poruku ili pozove, podeli sa prijateljima i da uskoro objavimo kraj ove teške borbe."

Ipak, bilo je i drugačijih komentara na objavu majke u Fejsbuk grupi "Humanitarne licitacije": "Razmišljam nešto slično da mi ne zamere pojedinci, ali ako je neko blizu slanja na lečenje odakle ideja da novac koji je dobio da drugom... Da slobodno mogu reći neko im je poklonio novac... Odvajajući, a onda roditelj odluči, e pa ja neću da moje dete ide na lečenje... O, kako se neko igra Boga u celoj ovoj situaciji...", napisala je jedna članica grupe.

Komentarisala je i jedna majka koja je molila da se ima obzira prema korisnicima koji nisu životno ugroženi, ali su im mesečne terapije potrebne konstantno. "SMA deca dođu, skupe pare i odu na lečenje, a deca koja su u kolicima godinama ne mogu da prikupe mnogostruko manji iznos da ne bi trpeli bolove. Zašto njima niko ne prebaci?!", zapitala se još jedna korisnica.

Da i Boško pobedi SMA! Budimo humani!

Pomozimo Bošku!

