Kako je objavila tviter platforma EMSC, epicentar potresa je bio 34 kilometra severozapadno od Užica.

Felt #earthquake (#земљотрес) M3.3 strikes 34 km NW of #Užice (#Serbia) 10 min ago.