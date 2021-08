STIŽE HLADNI FRONT SA SEVERA! JOŠ SAMO DANAS PAKLENO TOPLO, A ONDA VELIKI PAD TEMPERATURE! U pojedinim mestima mogući pljuskovi sa grmljavinom!

Izuzetno visoke temperature u Srbiji očekuju se još dana, a onda bi od sutra, tačnije od utorka i srede trebalo da vreme bude znatno svežije, čak i za 10 stepeni.

Kako je na svom Fejsbuk profilu objavio meteorolog Đorđe Đurić, Srbije će i danas biti pod uticajem veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, koja u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja pristiže do našeg područja.

- Današnji dan biće još topliji i maksimalna temperatura biće od 35 do 39°C, u Beogradu do 37°C. Srećom, Srbija i naše područje nalazili su se prethodnih dana rubnom anticiklona, čiji je centar bio nad severom Tunisom i Sicilijom, pa su zabeležene rekordne i nikad merene temperature od 49°C, dok je juče na jugu Španije temperatura dostigla 47°C. Iako je ovo leto u Srbiji veoma toplo, ni u jednom trenutku nije pretila opasnost da budu oboren dosadašnji apsolutni godišnji maksimumi - napisao je meteorolog Đurić.

Vreme tokom nedelje

- Istovremeno, iznad severa i severozapada Evrope premešta se ciklon, a u sklopu njega i hladni front. Ovaj hladni front približice se severozapadu i severu Srbije pred kraj dana, pa će ponegde biti uslova za predfrontalne nestabilnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ipak, glavna promena očekuje se u noći između ponedeljka i utorka, ali i u utorak. Tada će se preko Srbije premeštati napomenuti hladni front sa severa. On će na svom putu doneti da vetar južnih pravaca bude u skretanju na jak severozapadni, koji će po prodoru hladnog fronta ponegde kratkotrajno imati olujne udare. Očekuje se i značajniji prodor osetno svežije vazdušne mase sa severa, pa će hladni front prekinuti i aktuelni toplotni talas - dodao je meteorolog.

Kako je Đurić naveo, kao i prethodnih nekoliko puta hladni front neće biti značajno izražen u vidu padavina, tako da se uz povećanje oblačnosti tek ponegde očekuju pljuskovi sa grmljavinom i kratkotrajne grmljavinske nepogode i oluje.

- Maksimalna temperatura u utorak biće od 24°C na severozapadu Srbije do 36°C na jugoistoku Srbije, jer će hladni front do juga u istoka Srbije najkasnije stići, pa će tamo biti i dalje veoma toplo, za razliku od severa Srbije, gde će hladni front stići već rano ujutro, pa će u utorak biti svežije za oko 10 stepeni u odnosu na prethodne dane. U Beogradu maksimalna temperatura u utorak do 28°C. U sredu i četvrtak promenljivo oblačno i veoma prijatno, u sredu uz jak severozapadni vetar, koji će u četvrtak biti u slabljenju. Maksimalna temperatura od 24 do 30°C, u Beogradu od 25 do 27°C. Jutra će biti relativno sveža i veoma prijatna, uz temperature od 10 do 16°C. U petak toplije, a prema trenutnim prognozama za vikend se očekuje sunčano I ponovo veoma toplo, uz temperature preko 30°C, ponegde i oko 35°C - naveo je Đurić.

