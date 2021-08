BELA KUGA NE JENJAVA U SRBIJI! ROĐENO MANJE BEBA 2020. godine nego 2019, a dečaka je više nego devojčica

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, prošle godine u beogradskim porodilištima na svet je došlo 18.850 beba, od kojih je 16.377 malih Beograđana, a ostali su sa prebivalištem u drugim gradovima. Najmlađa mama imala je 13, a najstarija 54 godine.

U odnosu na 2019. godinu rođeno je 1.348 dece manje. Nažalost, bilo je 135 mrtvorođenih mališana, što je kao i godinu ranije.

Svaka četvrta beba imala je neku komplikaciju. Ipak, to je skoro deset odsto manje dece sa patološkim stanjima u odnosu na 2019. godinu.

Kako se navodi u izveštaju GZJZ, najčešće postavljene dijagnoze su - poremećaji u toku trudnoće i rasta ploda kod 31,6 odsto mališana, krvarenje i bolesti krvi ploda i novorođenčeta kod 24,7 odsto i urođene anomalije i deformacije mišićno-koštanog sistema kod 23,3 odsto.

Stastistika beleži da su dečaci ponovo brojniji - 9.728 od devojčica - 9.122. Najveći broj dece rođen je sa telesnom masom od 3.000 do 3.490 grama.

Među mamama, njih 12,9 odsto je iz unutrašnjosti. Prosečna starost porodilja bila je 31,5 godina, trećina žena su imale između 20 i 29 godina, a čak 57,7 odsto od 30 do 39 godina. Najmlađa porodilja je rođena pre 13 godina, a najstarija je imala 54 godine. Kako se navodi u analizi, 24 porođaja su obavljena kod porodilja starosti do 15 godina, a 316 u uzrastu od 16 do 19 godina.

U glavnom gradu je obavljen 18.501 porođaj, što jednoplodnih što višeplodnih trudnoća, što je 1.308 manje nego lane. Svaka treća trudnoća završena je carskim rezom, dok su 332 mame na svet donele dve i više beba.

U dva privatna porodilišta rođena je 821 beba. Najveći broj porođaja, kao i prethodnih godina, obavljen je u GAK "Narodni front" i Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS.

Skoro četvrtina budućih mama je imala komplikacije u toku porođaja. Kod svake sedme je registrovana povreda međice, a prosečan boravak u bolnici je trajao šest dana. Kod više od 60 odsto porodilja u pitanju je bio prvi porođaj, a svaka treća već ima jedno dete.

Prema podacima Sekretarijata za upravu, najviše beba dobile su opštine Palilula i Novi Beograd, pa slede Zvezdara, Zemun, Voždovac i Surčin.

Sudeći po statistici "najplodniji" meseci su juli, kada je rođeno 1.843 bebe i septembar - 1.801, dok je najmanja "gužva" u porodilištima bila u aprilu, na svet je došlo 1.411 dece.