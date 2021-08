VEĆ JE PREŠAO GRANIČNE VREDNOSTI! Za 2 dana ulazimo u period kada polen ambrozije obara rekorde

Broj polenovh zrna ambrozije već beleži prekoračenja, problem je što će njih tek biti, a znaju da budu i 30 puta veći od granične vrednosti.

Za dva dana počinje period kada polen ambrozije, najvećeg alergena i korovske biljke, obara svoje rekorde. Koncentracija njenog polena uveliko je u porastu, a u prilog tome govori činjenica da je prošle nedelje imala dupliran broj zrna u odnosu na granične vrednosti. Iako i 10 zrna nekome smeta, to je ništa, ako se uzme u obzir da na dnevnom nivou može da ima i 30 puta veće koncentracije od granične vrednosti, što se dešava godinama unazad.

Rukovodilac monitoringa alergenog polena iz Agencije za zaštitu životne sredine Mirjana Mitrović kaže za Telegraf.rs da je u toku prošle nedelje bilo dana kada je broj polenovih zrna u metru kubnom vazduha iznosio 61, što je duplo ako se uzme u obzir da je granična vrednost 30. Ona upozorava da će zahlađenje doneti rast koncentracije, koju s oborile tropske temperature, te da je ovo poslednje upozorenje za alergične da se pridržavaju svoje antihistaminik terapije.

- Koncentracija polena ambrozije raste. Malo je usporila zbog ekstremno visokih temperatura, međutim, već dosta osoba ima problem, a to će pogotovo biti od 20. avgusta, pa do polovine septembra, kada su njene vrednosti i te kao velike, odnosno kada ima dosta prekoračenja - kaže Mirjana Mitrović za Telegraf.rs i dodaje da je ambrozija već zabeležila prekoračenja ove godine:

- Ona je imala dosta prekoračenje i prošle nedelje u danima kada je temperatura bila nešto niža. Tako je 11. avgusta u Beogradu bilo 61 polenovo zrno u kubnom metru vazduha, a sledećeg dana 51. To se smanjivalo, pa je u nedelju imala 21 zrno, jer je temperatura bila 38. Ako kažemo 61 zrno, to je duplo više u odnosu na graničnu vrednost koja je 30 polenovih zrna po metru kubnom vazduha.

Podseća da hipersenzibilne osobe reaguju i na 10 polenovih zrna.

- Videćemo kako će nam vreme biti, da li će ekstremne temperature opet da je uspore ili možda neka kiša da je obori iz vazduha. Ali, njen pik je oko 25, 26. avgusta i ovo je upozorenje da alergične osobe na ambroziju moraju biti uveliko na svojoj antihistaminik terapiji. Simptomi su već poznati - curenje nosa, svrab očiju i ušiju. Ne treba da izlaze u prepodnevnim satima kada je najveća vrednost ovog alergenog polena, prostorije, sa druge strane, treba da provetravaju u poslepodnevnim časovima. Posle boravka napolju trebalo bi da operu kosu, i ako je ikako moguće da se izmeste iz mesta gde su koncentracije visoke. Zlatibor i sve planine iznad 500 metara nadmorske visine imaju manje ovog invazivnog korova - savetuje naša sagovornica.

Ona podseća da je u prethodnim godinama ambrozija na dnevnom nivou odstizala vrednosti koje su bile blizu 1.000 polenovih zrna pa i preko. Rekordi su oboreni 2019. godine.

- U Beogradu je rekordan broj polenovih zrna bio 2019.godine - na dnevnom nivou je izmereno 925, a prošle 2020. godine - 703. To znači da se ona invazivno raširila ako znamo da je 2002. godine bilo 200 polenovih zrna u Beogradu naviše na dnevnom nivou. Njena ukupna količina je 2019. iznosila 8.960, a 2020 - 8.890. Malo manje u odnosu na 2019. godinu, i to ju je možda neki pljusak oborio. U Vojvodini je ona na dnevnom nivou bila i preo 1.000. I Obrenovac je imao više od 1.000, i to je ono što ja pričam da obod predstavlja najveću opasnost - kaže naša sagovornica.

