'U AVGANISTANU SU LOMILI ZUBE I SOVJETI I AMERIKANCI': Lazanski otkrio šta je tamo video kao ratni izveštač devedesetih!

Nedavno preminuli srpski ambasador, novinar i ratni izveštač Miroslav Lazanski učestvovao je u jednoj TV emisiji u kojoj je preneo svoje utiske o Avganistanu. "20 godina je tamo ništa!", smatrao je on.

Pored mnogih drugih stvari kojima se bavio, Lazanski je bio i izveštač iz Avganistana. Tamo je izbliza imao prilike da gleda akcije sovjetske vojske, pa da je u jednoj emisiji ispričaoi iskustva o Avganistanu izbliza.

"Bio sam u Avganistanu od 1981, 1982, pa sve do 1990, dok su Sovjeti imali okupirani Avganistan. Bio sam sa 103. gardijskom divizijom, vazdušno-desantnom, imao sam intervju sa njihovim predsednikom (Mohamadom) Nadžibulahom i sa šefom njihove tajne policije "KHAD" (rasformirana 1996, prim. novin), koja je kopija KGB-a, veoma surova", ispričao je Lazanski.

On je ukazao na grešku koju su napravili Sovjeti prilikom ulaska u Avganistan:

"Neke stvari znam o Avganistanu. Sovjeti su ušli u Avganistan pred katolički Božić 1979. i to je bila greška Politbiroa. Smatralo se da će režim Avganistana preći na stranu Zapada, to je bila neka vrsta sovjetske interesne zone. Posle sam čitao rasprave sovjetskih vojnih stručnjaka, da taj ulazak nije bio slučajan, jer su američke nuklearne podmornice u to vreme sa projektivilima sa interkontinentalnim dometima počele da se baziraju bliže obalama Pakistana. Sa te pozicije mogu da gađaju kompletnu teritoriju SSSR-a i to za kratko vreme, naveo je on.

Lazanski se osvrnuo i na važnost kontrole ove teritorije, te je ispričao i slučaj kako su Sovjeti vratili Amerikancima za poslate rakete u Kubanskoj krizi.

"Ono što je Hruščov napravio Amerikancima u kubanskoj krizi, kad im je poslao projektile koje za tri po do pet minuta lete do Vašingtona i Njujorka, to su Amerikanci napravili Sovjetskom savezu 1978. i 1979. u Indijskom okeanu sa raketama "trajdent" u Indijskom okeanu. One su za 15 minuta letele do SSSR-a. A inače projektil koji se ispali sa teritorije SAD ispali ka Moskvi leti od 25 do 30 minuta, zavisi od trajektorije", precizirao je bivši ambasador, i nastavio:

"Ko kontroliše Avganistan, kontroliše azijsku ploču. Sovjetska ideja je bila - da uđemo u Avganistan, sprečićemo širenje islamskog elementa, sprečićemo ajatolahe, koji su već drmali u Iranu, da ne dođu u meki trbuh Sovjetskog saveza. Zato su uleteli u avanturu koja ih je koštala 18.000 poginulih sovjetskih vojnika."

On je dodao i da Amerikanci nisu napustili teritoriju samo zbog talibana koji su nadirali.

"Zašto su Amerikanci leteli? Ne toliko zbog talibana. Na Avganistanu su lomili zube i Džingis kan i Persijsko carstvo i Sovjeti i Amerikanci... Ja sam nalazio u Mazar e Šarifu, u severnom delu Avganistana, spomenik Aleksandra Makedonskog. Otkud tamo? Pa, prošli su oni tamo. Imate Avganistanca sa plavim očima i belom puti. Neverovatno. Imate plave Avganistance, potomke Aleksandra Makedonskog", otkrio je Lazanski.

Lazanski je objasnio i uzaludnost pokušaja osvajanja ove zemlje:

"Avganistan je teritorija koja guta vreme, ljude i novac. Tamo 10-20 godina ne znači ništa. I drugo, što su Avganistanci, bez obzira na to da li su Paštuni, Ujguri, Uzbeci, Baludži, Kinezi, Hazari... Svi su pre svega Avganistanci. Niko od tih naroda se ne zalaže za cepanje Avganistana. Oni su svi pre svega Avganistanci", objasnio je Lazanski.

Podsećamo, ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski iznenada je preminuo 3. avgusta u svojoj 71. godini u Beogradu, od posledica srčanog udara.

