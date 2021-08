DR ĐERLEK REŠIO SVE NEDOUMICE O TEĆOJ DOZI VAKCINE! Preporučuje samo jednu stvar - NEĆETE POGREŠITI AKO URADITE OVO!

Davanje treće doze vakcine protiv infekcije Kovid-19, počelo je u utorak, a do sada je veliki broj građana dobio poziv od eUprave.

Dilema koju vakcinu uzeti kao treću dozu, muči mnoge građane, a lekari su zauzeli zvaničan stav da se može odabrati bilo koja, jer je su sve vakcine bezbedne. Postavlja se pitanje da li svako treba sam da bira, ili je bolje da se posavetuje sa lekarom?

Doktor Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja ističe da je doktor na punktu obavezi da odgovori na sva pitanja onog koji je došao da primi vakcinu, a Ministarstvo zdravlja je zauzelo stav o "slobodnom izboru" jer želi da ispoštuje građane da biraju i treću vakcinu, kao prvu, uz naznaku da saslušaju savet lekara na punktu.

- Dobro bi bilo da svi sačekaju od eUprave poruku, da se jave jer je isteklo šest meseci od druge doze, i tek onda da odu do najbližeg doma zdravlja. Zauzet je stav, da ne mora da se primi treća doza tamo gde su primljene prva i druga. Razlog je komfor koji želimo da priuštimo odgovornim građanima, koji su pokazali i ličnu i kolektivnu odgovornost tako što su se vakcinisali i revakcinisali. Što se tiče odabira treće doze, ministar zdravlja je oformio radnu grupu prošlog četvrtka, koja je tu da sagleda i razmotri sve aspekte i još bolje građanima objasni sve o davanju treće doze. Ta radna grupa je sve analizirala i mi smo omogućili građanima da već od utorka primaju treću dozu. Što se tiče samog odabira, savet je bio na početku da to bude mRNK ili Fajzer vakcina, međutim mogu se odabrati sve četiri vakcine koje je naša Agencija za lekove registrovala i odobrila, objašnjava dr Đerlek.

Šta to konkretno znači i da li će građani pogrešiti ako odaberu bilo koju, dr Đerlek pojašnjava da ne može biti greške jer svaka vakcina ima isti cilj, a to je jačanje imunog odgovora na virus.

Ipak, svakako jednu stvar preporučuje - treba zatražiti savet lekara na punktu.

- Najbolje je da kada se javi građanin na vakcinalnom punktu, da porazgovara sa lekarom, koji pre toga mora da uzme anamnezu i da pogleda pacijenta. Svaki slučaj je priča za sebe. Recimo, kod starijih pacijenata koji su primili Sinofarm vakcinu, pa su radili antitela, pa nisu dobili neki očekivani rezultat, treba da se posavetuju sa doktorom da li je bolje da uzmu istu, ili da to sada bude Fajzer. Generalno, mi ne preporučujemo da se ljudi uopšte bave time da proveravaju antitela, zato što postoje T-ćelijski imunitet koji je spreman da zaštiti od bolesti, a ljudi to ipak rade. To je njihovo pravo, ali nekad je zaista nepotrebno. Dakle, kod takvih pacijenata, gde je Sinofarm slabije reagovao, preporučuje se Fajzer vakcina koja deluje brže i daje viši nivo antitela. Naravno, doktor će na osnovu anamneze razgovarati i ispuniti želju grašaninu, iako on uprkos tome želi i dalje da primi istu vakcinu. Ali kod takvih pacijenata se recimo preporučuje Fajzer i to će lekar reći i kada budete pitali, objašnjava dr Đerlek.

Zašto biramo, ako nam lekar ipak preporučuje

Kada su stigle prve doze vakcine u našu zemlju, ostavljena je mogućnost svim građanima da biraju koju žele da prime kao prvu dozu. Kako su istraživanja pokazala da je bezbedno uzeti kao treću dozu bilo kog proizvođača, i u našoj zemlji zauzet je stav da svako može da bira, ako želi da uzme treću kao prvu dozu ili sada neku drugu.

- Kao što je i sama vakcinacija u celini dobrovoljna da pacijent može da bira, mi smo ostavili mogućnost izbora treće doze, ali svakako naglašavamo da se treba posavetovati sa lekarom na vakcinalnom punktu. Najveće interesovanje za treću dozu je kod ljudi koji imaju već neku pridruženu bolest i upravo je to ta grupa koju smo označili kao prioritet. Istraživanja u svetu, koja mi pratimo naravno, pokazala su da se mešanjem ne može pogoršati zdravstveno stanje, i mi svima ostavljamo to pravo da biraju, ali uz konsultaciju što smo više puta i ponovili, objašnjava državni sekretar.

Kako se bliži jesenji, a sledi i zimski period, sada je najbolje vreme za vakcinaciju kako rizičnih grupa tako i onih koji nisu do sada primili ni prvu dozu. Razlog je i taj što ne bi bilo dobro da se ukrste grip i korona.

- Nama je osnovni cilj podizanje imuniteta, posebno kod osoba koje spadaju u prioritetnu grupu koja je navedena u stručnom metodološkom uputstvu koje je uradio "Batut", a imamo to i u saopštenju Vlade Srbije. Pozvao bih sve građane koji imaju slab imunitet da ne čekaju jesen, jer već u septembru imamo sezonske respiratorne infekcije, već u decembru imamo grip koji će trajati do marta, ako bi se to udružilo sa koronom, a neko ima slab imunitet mogao bi da ugrozi zdravlje i život. Zato i postoji veliko interesovanje, zato smo omogućili i ostalim građanima koji nisu u toj prioritetnoj grupi, koji žele da se zaštite, da mogu da se vakcinišu trećom dozom, objašnjava dr Mirsad Đerlek.

Najviše se daje Sinofarm, a zatim Fajzer

Za treću dozu vlada veliko interesovanje a oni koji su dobili poziv iz eUprave uveliko čekaju svoj red. Prema nezvaničnim podacima, najviše se daje Sinofarm vakcina, što i ne čudi, jer su građani Srbije u najvećem broju vakcinisani upravo ovim cepivom. Dalje sledi Fajzer, pa zatim Sputnjik i Astra Zeneka.

Primera radi, za tri dana, u Nišu je trećom dozom vakcinisano više od 700 ljudi.

- Vlada veliko interesovanje. Najviše se daje Sinofarm kao treća doza, zatim sledi Fajzer, Sputnjik V svega nekoliko… Posle Astra Zeneke, troje ljudi tražilo je Fajzer. Sve se odvija dobro, izdvojili smo one gde se prima treća, a gde prva i druga doza, kaže prof.dr Milorad Jerkan, direktor niškog DZ i poziva sve građane nakon što prime da poruku iz eUprave da dođu, ali i one koji nisu vakcinisani, da to učine.

