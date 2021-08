OZBILJNO JE! BOLNICE SE PUNE BRŽE NEGO PRE: Sve više mladih kritično, u Vlasotincu PREMINULA TRUDNICA (31)

Trudnica (31) iz Vlasotinca preminula je u petak od posledica koronavirusa u kovid bolnici u Kruševcu.

Kako je potvrđeno u UKC Niš, ona je bila u sedmom mesecu trudnoće. Prvo je hospitalizovana u bolnici u Leskovcu, a nakon što joj se stanje pogoršalo, prebačena je u kovid bolnicu u Kruševcu.

- Trećerotka, koja je bila 1990. godište, primljena je u kovid bolnicu u Kruševcu u izuzetno teškom stanju 2. avgusta. Postepeno su se pogoršavali svi parametri - padala je saturacija, rasli su parametri zapaljenja, leukociti i sve redom je bivalo sve gore, pa je na kraju priključena i na respirator. Čak smo slali i ekipu ginekologa iz Niša, iako i u bolnici u Kruševcu ima ginekolog, i oni su konstatovali da ne postoji nikakva mogućnost da pokušaju porođaj - rečeno je medijima u UKC Niš.

Borba lekara za život trudnice trajala je 18 dana. - Učinili smo sve što smo mogli, mnogi kod nas dođu prilično kasno, i to zaista utiče i na to koliko će njih preživeti. Po protokolu, i to 11. verziji koja je u Srbiji, dajemo najbolju i najskuplju terapiju, kakva se daje i svuda u svetu. Pacijenti i u Njujorku i kod nas dobijaju iste lekove - kažu u UKC Niš. Direktor Opšte bolnice Leskovac dr Nebojša Dimitrijević potvrdio je da je ta trudnica prošla kroz njihovu bolnicu.

- Bila je samo u ambulanti jer je dežurna ekipa videla da je u jako lošem stanju i poslali su je odmah u kovid bolnicu u Kruševcu - kazao je dr Dimitrijević. Komšije preminule trudnice iz Vlasotinca rekle su da je nesrećna mlada žena poreklom iz Medveđe i da je u subotu sahranjena na vlasotinačkom groblju. - Nije uspela da se izbori s koronom. Iza sebe je ostavila neutešnog supruga i dvoje male dece - kažu sagovornici.

Da je u Srbiji epidemiološka situacija sve gora iz dana u dan i da mladi sve više obolevaju, pokazuju i brojevi hospitalizovanih u kovid bolnicama. Za prvih dvadeset dana avgusta broj hospitalizovanih kovid pacijenata je više nego udvostručen, na respiratorima je skoro četiri puta više pacijenata, dok je broj zaraženih na dnevnom nivou pet puta veći. Naime, 1. avgusta u bolnicama je bio 431 pacijent, od kojih osam na respiratoru, a dnevno zaraženih 303, dok je 21. avgusta na bolničkom lečenju već bilo 930 obolelih, na respiratoru njih 30, dok je istog dana registrovano čak 1.510 novozaraženih. Dr Jelena Veličković, zamenica direktorke kovid bolnice u Batajnici, rekla je da su u toj ustanovi dva bloka već puna, da se u bolnici nalazi nekoliko porodica, roditelji i deca koji se leče od pneumonije.

- Situacija u kovid bolnici u Batajnici je alarmantna jer ovakvu brzinu popunjavanja bolnice i ovoliko veliki porast broja prijema u bolnicu nismo očekivali ili nismo imali prilike dosad da vidimo. U ovom talasu ima više mlađih pacijenata, koji su u 90 odsto slučajeva nevakcinisani i bez pratećih bolesti. Nažalost, i mladi pacijenti i oni s pratećim bolestima i bez pratećih bolesti nekada imaju tako tešku kliničku sliku sa smrtnim ishodom. U subotu je preminula pacijentkinja od 26 godina koja je lečena u jedinici intenzivnog lečenja. Na bolničkom lečenju ima i vakcinisanih pacijenata koji se se veoma davno vakcinisali i obično su osobe starije životne dobi. Pacijenti najčešće kao mesta zaražavanja navode slavlja, različite skupove i letovanje - rekla je ona i dodala da se planira i otvaranje C bloka.

Infektolog dr Žarko Ranković rekao je da je 92,3 odsto hospitalizovanih pacijenata nevakcinisano: - Među pacijentima na bolničkom lečenju ima dosta mladih koji nisu vakcinisani, a jedan deo njih ima težu kliničku sliku. Podsetimo, epidemiolog dr Branislav Tiodorović je nedavno rekao da je mladić koji je imao 22 godine preminuo od korone i nije bio vakcinisan.