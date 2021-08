TRESAO SE OD SREĆE: Jovan Vinćetić je slavio punoletstvo pod šatrom sa 550 ljudi, kada je stigao poklon svi do jednog su ZANEMELI!

"Kada sam video šta sam dobio adrenalin je rastao, počeo sam bukvalno da se tresem od sreće", kaže momak iz Mačve.

U mačvanskom selu Radenković, pod šatorom u dvorištu porodične kuće Vićentića, mladić po imenu Jovan u subotu je proslavio svoje punoletstvo. Veliki beli šator sa 550 gostiju ispod njega, nije retkost kada je reč o proslavama u Srbiji, već jedan poklon koji je privukao naročitu pažnju.

Članovi folklornog ansambla "Đido" iz Bogatića, u kojem i Jovan igra, na proslavu, kako i dolikuje u ovakvim situacijama, nisu došli praznih ruku. U specijalnoj prikolici sa sobom su poveli i sedmomesečnu lipicanerku.

- Kada sam video ždrebe, zanemeo sam. Adrenalin je rastao i počeo sam da se tresem od sreće. Gledam, a ne verujem da sam dobio poklon koji sam toliko želeo, a ni slutio nisam da ću ga dobiti - ispričao je Jovan za "Telegraf" i priznao da je ždrebe najdraži poklon od svih koje je dobio.

Specijalan poklon najavljen je i preko mikrofona, pa su na znak sa zvučnika svi gosti izašli na ulicu da osmotre o čemu je reč, a iznenađenje nikoga nije ostavilo ravnodušnim. Jovan, oduševljen poklonom, ispričao je da mu na imanju već dve godine društvo pravi kobila Tina, a da je desetak dana pre rođendana od dede i oca dobio fijaker dvopreg, te da je sada zahvaljujući folklorašima, njegov san ostvaren.

- Odveo sam je u boks, nahranio i još tri puta do zore, dokle je slavlje trajalo, išao da je obiđem. Tolika me sreća obuzela da sam jednostavno zaboravio da se zahvalim prijateljima za najlepši poklon, pa sam to učinio tek sutradan - nastavlja Jovan.

Njegova nova ljubimica ponela je ime Đida, po folklornom ansamblu iz Bogatića.

- Znali smo da Jovan voli lov i konje, pa smo razmišljali kako da ga obradujemo, a da poklon bude originalan. U tajnosti smo sakupili novac i pazarili poklon, mada smo se prethodno malo namučili da pronađemo žensko ždrebe, pošto je Jovan često pričao da bi želeo da ima dve kobile i da ih upregne u fijaker. Kada smo se ispred dvorišta pojavili sa prikolicom za konje, iznenađenje je bilo na vrhuncu, a Jovan je bio neizmerno radostan. I svi članovi našeg ansambla koji su stigli na proslavu su bili srećni zato što smo divnom momku i našem drugu ostvarili najveću želju - kaže Marko Simić iz folklornog ansambla "Đido" za "Telegraf".