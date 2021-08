STATISTIKA OPOMINJE I ZABRINJAVA: Korona sve češće pogađa decu u Srbiji, zbog jednog svi treba da se zabrinemo

Deca imaju uglavnom blagu kliničku sliku, ali sa povećanjem broja zaraženih, raste i broj onih sa teškom kliničkom slikom.

U Srbiji se osim ukupnog broja obolelih od korona virusa na dnevnom nivou, polako povećava i procenat dece zaražene kovidom-19, i trenutno ih oboleva oko 10 do 12 odsto. Na sreću, kako za Telegraf.rs pričaju stručnjaci, oni nemaju tešku kliničku sliku, većina maltene da nema simptome, ali zabrinjava što procenat raste.

Profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa kaže za Telegraf.rs da se često dešava i da tek kada se dete testira, onda se vidi da ono ima kovid 19.

- Prema podacima koje imamo od pedijatara oboleva 10 do 12 odsto dece. Međutim, ta deca ne pokazuju ili vrlo retko imaju neke ozbiljne kliničke slike. To znači da, ipak, teška klinička slika može da se javi samo kod one dece koja imaju neko drugo zdravstveno opterećenja. Poput one koje imaju astmu, mada kažu da nismo skoro imali nijedno dete sa astmom, ali može i kod one koje imaju dijabetes, i druge hronične bvolesti - kaže prof. dr Tiodorović:

- Ali, kada se pogleda masa dece, ona nemaju nikakvih posebnih kliničkih slika, i uglavnom prođu sa najlakšom formom bolesti, čak i bez znakova koji ukazuju na nju. Ima primera i da se sazna da je dete pozitivno tek pošto se testira.

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije prof. dr Georgios Konstantinidis kaže za Telegraf.rs da i evidencije u SAD pokazuju da je broj zaražene dece narastao na 12 odsto, kao i da je i kod nas sigurno taj procenat prevazišao onaj od ranije od 3 do 5 odsto.

- Procenat je povećan svuda u svetu. Informacija koje dobijam jeste da je procenat dece bio oko 2 do 3, pa se povećao na oko 5 odsto, a prema nekim evidencijama koje su rađene u SAD, procenat testirane dece je narastao na 12 odsto. U stalnom je rastu i prevazišao je onaj postotak od 3 do 5 koliko je bio u početku - rekao je prof. dr Konstantinidis.

Veći broj obolelih daje više težih kliničkih slika

Klinička slika je, kako kaže uglavnom blaga kod dece, ali može da bude i srednje teška i teška. Podseća i da sa povećanim brojem obolevanja, raste i broj onih sa teškom kliničkom slikom, zbog čega se i apeluje da se i deca vakcinišu protiv korona virusa.

- Problem je upravo u tom što se povećava broj obolele dece. Kad imate njih 30 obolelih, 10 odsto teško bolesnih je onda 3. A kada imate 100, onda je to 10. Sa većim brojem zaraženih raste i broj teških oblika i to je upravo jedan od razloga što se apeluje i da se deca vakcinišu - rekao je prof. dr Konstantinidis za Telegraf.rs.

Vakcinacija dece protiv korona virusa od 12 do 15 godina počela je u julu i do sada je vakcinisano oko 4.000. Oni primaju samo Fajzer-Biontek vakcinu.

U Srbiji je trenutno dominantan delta soj korona virusa, i njega ima, kako kažu domaći stručnjaci 95 odsto novih obolelih.

Prema poslednjim podacima, od juče u 15 časova, broj zaraženih za 24 sata ponovo je prešao 2.000. Prema tim podacima, od 15.656 testiranih, pozitivno je bilo 2.216 osoba, a istovremeno je od posledica ove bolesti preminulo 8 pacijenata.

Skočio je i broj pacijenata koji moraju da dišu pomoću respiratora - njih je 44.

