Novinar Aleksandar Jovanović ne želi da spekuliše kolika je uloga glumice Katarine Radivojević u skobu Dragana Bjelogrlića i Predraga Gage Antonijevića, ali da je on ne pamti po dobrom.

- Ako me pitaš za mišljenje, a ne za komentarisanje činjenica, jer će činjenice da utvrdi sud mislim da ima itekako, jer Katarinu ne pamtim po dobrom, bar u delu posla kojim se ja bavim. To da li je dobra glumica ili nije i da li su neki filmovi dobri ili nisu to je stvar ličnog ukusa, a moja lična iskustva ne kažu da je onaj deo koji se tiče vanglumačkih aktivnosti makar iz mog iskustva i meni bliskih osoba ne kažu da je sjajan lik i sjajna osoba, a kod mene su te podele isključive - na one koji jesu i one koji nisu - rekao je Jovanović.

Mislim da ima tu crtu osvetoljubosti...ne verujem da neko nekoga može nekoga nahuška na zlo, ali mislim da ima neke veze ako je tačno da je sa Gagom imala nekakva iskustva što se tiče gubljenja uloge. Lično pokušavam da filmove u kojima je ona gledam isključivo sa profesionalne strane

Jovanović inače, kako kaže, bio prvi koji je objavio da je Katarina Radivojević radila na hot- lajnu, nakon čega je od nje dobio prietnje.

Publicista i politički analitičar Tomislav Kresović smatra da je Katarina Radivojević u ovoj komunikaciji samo kolateralna šteta.

- Filmska industrija u Srbiji i čitava ta scena, pošto smo malo tržište, imate oko 100 glumaca koji igraju, 30 je stalno prisutno, ostali su zapostavljeni, imamo 10 do 15 producenata. Imamo odavno jednu vrstu podela ko je podoban glumac, to postoji još od Titovog vremena - naveo je Kesović.

Prema njegovim rečima, podobni su oni koji su ostvarivali neku političku ili ideološku plathormu.

Kako je dodao, smatra da je između Bjelogrlića i Antonijevića došlo do "varničenja zbog interesnih sfera".

- Bjelogrlićeva dela su u vrhu srpske filmske industrije, ali je sada pokazao psihološku i ličnu slabost - kaže Kresović.

Novinar Darko Zlojutro kaže da je Bjelogrlić vanserijski glumac i producent.

- Shvatio sam da je sujeta među glumcima neograničena i tu vidim pozadinu ovog sukoba - kaže Zlojutro.