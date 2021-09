DANAS MALO SVEŽIJE! Obucite se toplije, meteorolozi za ovaj deo Srbije najavili i PLJUSKOVE

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 24 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, na severozapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Kasnije popodne i uveče prestanak padavina, a zatim i postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 20 do 24 stepena Cewlzijusa, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije i veći deo dana suvo, samo sredinom dana kratkotrajna kiša. Uveče postepeno razvedravanje.

Vetar umeren, povremeno i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniza temperatura oko 14, najvisa oko 21 stepen.

Do 8. septembra pretežno sunčano, samo za vikend u centralnim i južnim krajevima promenljivo oblačno, mestimicno s kišom ili pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

Najvisa temperatura u četvrtak malo ispod (od 21 do 24 stepena), a zatim do kraja perioda oko proseka za ovaj period godine - od 24 do 26 stepeni.