Za tri dana od posledica zaražavanja virusom Kovid-19, preminulo je dvoje lekara i to oboje u seoskoj ambulanti u Žitnom Potoku.

Da je korona nepredvidiva, govori i podatak, da doktorka LJ. J. (63), navodno nije ni znala da je zaražena, te je sa infekcijom dolazila na posao. Da je pozitivna i da je bolest poodmakla, saznala je kada je došla u Prokuplje kako bi podnela zahtev za odmor. Inače, ova doktorka je za dve godine trebalo da ode u penziju, a bila je hronični bolesnik.

S druge strane, njen kolega Z. I. (64) saznao je da je pozitivan, nakon što ih je direktorka DZ u Prokuplju pozvala sve na testiranje, nakon čega mu je odmah ukazana pomoć, ali nažalost i on je ubrzo preminuo. I on je ima hronične zdravstvene probleme.

Direktorka DZ Prokuplje, dr Verica Bojčić Ilić“ kaže da je doktorka imala simptome o kojima nije pričala, ali nije ni znala da ima koronu.

- Mislila je da ima neku prehladu, jer kada je došla da podnese zahtev za odmor, radila je pregled jer se nije osećala dobro i tada smo saznali da je pozitivna. Brzo smo joj snimili pluća, ali to je sve bilo dosta poodmaklo, te smo je hitno poslali u kovid bolnicu u Kruševac, na putu je, nažalost, umrla. Svi smo jako potrešeni bili su izuzetni ljudi -kaže dr Bojičić Ilić.

Kako dalje objašnjava naša sagovornica, doktorka je sve vreme bila u kontaktu sa pacijentima te se pretpostavlja da se tako i zarazila. Od celog osoblja, samo njih dvoje su se inficirali.

- Oni su svi radili zajedno, ali njih dvoje su se inficirali. Doktor je trebalo sledeće godine da ide u penziju, a onda one tamo naredne, bili su dobri. Učinili smo sve da im pomognemo, ali bolest je bila brža. Odmah čim sam videla da je ona pozitivna, odmah sam zvala i ostale da se testiraju. Celo osoblje je došlo, doktor je bio pozitivan, ali je posle tri dana i on preminuo u bolnici u Prokuplju. Razgovarala sam njim kada nam je umrla koleginica i on mi je ispričao tada da nisu ni znali da imaju kovid - objašnjava direktorka DZ u Prokuplju.

Kako saznajemo oni su prve doze primili još početkom godine u prvom krugu, te da su imali u planu da prime i buster dozu, ali su kako kaže naša sagovornica, nažalost su zakasnili.