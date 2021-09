LONČAR: Ne možemo da uvedemo obaveznu vakcinaciju, ali NEŠTO MORAMO kako bismo spasavali ljudske živote

On je još jednom apelovao na građane da, kada je o vakcinama reč, veruju samo u ono što struka govori.

Očigledno je da nešto moramo da uvedemo kako bismo spasavali ljudske živote, ali, iz praktičnih razloga nije moguće uvesti obaveznu vakcinaciju u Srbiji, rekao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

On je na pitanje Tanjuga o tome da li se razmišlja uvođenje novih mera zbog povećanja broja novoobolelih rekao da se nada da će brojke uticati na ljude da se vakcinišu.

- Svaki dan je tema koja ne može da mi bude jasna da li ćemo da uvedemo obaveznu vakcinaciju i da li ćemo da uvodimo ovo ili ono. Da li je moguće da mi moramo nešto da uvedemo da bismo spasavali ljudske živote jer očigledno je da nešto moramo. Ali, da budemo krajnje praktični, shvatili smo da ne možemo da uvedemo obaveznu vakcinaciju, jer je nisu ni uvele određene zemlje Evropske Unije i bio bi problem na evropskom sudu da li u Strazburu ili nekom drugom - objasnio je ministar.

On je još jednom apelovao na građane da, kada je o vakcinama reč, veruju samo u ono što struka govori, a ne kako kaže, u "prazne priče".

- Sve što smo govorili do sada nailazilo je na neku polemiku gde nisam video argumente i činjenice, ali se stvarno nadam da će brojevi obolelih, onih na intenzivnim negama i broj ljudi koji umiru, dovesti do toga da se uozbiljimo i ne vodimo prazne priče o vakcinama i vakcinaciji, da ne dozvoljavamo i sebi i drugima koji nemaju veze sa medicinom da komentarišu pa da za posledicu imamo ovu situaciju - poručio je on.

Lončar kaže da je najveća posledica tih priča to što je dnevno između 15 i 20 umrlih.

- Pored toga mi imamo i mnogo više ljudi koji su na intenzivnim negama, respiratorima koji su teško oboleli i koji će sigurno imati posledice ovoga - naglasio je ministar.

On ukazuje i na to da je su evropske zemlje prešle procenat od 70 odsto vakcinisanih i podseća da su sve te zemlje imale problem sa vakcinama, a da je Srbija bila među prvim državama koje su nabavile vakcine.

- Setite se kako smo krenuli i kako je dobro išlo, a onda su nas prestigli i imaju preko 70 odsto vakcinisanih i taj broj raste jer su ljudi shvatili da ovaj problem ne može da se reši dok se ne vakcinišemo i verovatno ćemo morati da se vakcinišemo duži niz meseci u narednom periodu - rekao je Lončar.

Dodaje da mu pored polemika o vakcinaciji, nisu jasne ni one oko uvođenja "kovid propusnica".

- Pojedine zemlje uvele za vakcinisane građane to da mogu da idu i u bioskope i u pozorišta i na utakmice, a mi i od toga pravimo polemiku - zaključio je on.

