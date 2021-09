ISTRAGA ZBOG SKANDALA U NOVOM PAZARU: Policija saslušala učiteljicu iz Novog Pazara zbog himne, moguć čak i ZATVOR!

Adela Melajac Karahmetović, učiteljica OŠ "Rifat Burdžović Tršo" u Novom Pazaru, koja je 1. septembra umesto himne "Bože pravde" u školi pustila takozvanu bošnjačku himnu, saslušana je juče pre podne u Policijskoj upravi Novi Pazar.

Ona je nakon davanja izjave otišla kući, zapisnik će biti prosleđen nadležnom tužilaštvu, a učiteljica bi iako zvanično nije saopšteno za koje se krivično delo tereti, kako mediji nezvanično saznaju, zbog nezapamćenog skandala, potencijalno mogla da odgovora za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti za koje je zaprećena i zatvorska kazna!

Policijsku upravu napustila je u društvu supruga, brata i Sulejmana Ugljanina, predsednika Stranke demokratske akcije (SDA) i Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV). Nije davala izjave za medije, već se samo zahvalila grupi od nekoliko desetina građana, koji su se u znak podrške, okupili ispred.

- Zapisnik sa informativnog razgovora će biti prosleđen nadležnom tužiocu koji će dalje odlučiti da li će protiv nje biti podneta krivična prijava. Zbog velike uznemirenosti javnosti, ona bi mogla da se tereti za krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti za koje preti i zatvorska kazna - priča dobro upućeni izvor iz Novog Pazara.

Inače, prema članu 317 Krivičnog zakonika, onaj "ko izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili versku mržnju, ili netrpeljivost među narodima ili etničkim zajednicama koje žive u Srbiji, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina", dok će onaj ko delo vrši zloupotrebom položaja ili ovlašćenja kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Izjavu u svojstvu građanina bi, prema nezvaničnim informacijama, policiji bi trebalo da da i direktor OŠ "Rifat Burdžovic Tršo" Nusret Zuković. On kaže da očekuje da bude saslušan, ali da ne vidi svoju odgovornost u ovom slučaju:

- Svim razrednim starešinama sam dao jasna uputstva, i to u pisanoj formi, u vezi sa puštanjem himne "Bože pravde" i svi su je pustili. I Adela Melajac Karahmetović je himnu "Bože pravde" pustila na prvom času, ali je na drugom času pustila i drugu himnu. Zuković, međutim, nije želeo da iznosi svoj stav o učiteljicinom postupku.

- Ne mogu da kažem ništa dok sa pravnicima ne pogledam zakon.

Podsetimo, Karahmetović Melajac je izazvala burne reakcije objavljivanjem snimka na kojem se vide učenici kako umesto "Bože pravde" pevaju takozvanu himnu Bošnjaka "Ja sin sam tvoj". Učionica je, da stvar bude gora, bila ukrašena belim i zelenim balonima sa natpisom "Bosanski jer sam Bošnjak". Ministar prosvete Branko Ružić rekao je ranije da ovaj slučaj predstavlja skandal i nepoštovanje države i svih njenih simbola, a prosvetna i upravna inspekcija obavile su u petak vanredni nadzor u školi. Izveštaj inspekcija se, kako saznajemo, očekuje uskoro.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da u državi Srbiji postoji samo jedna himna "Bože pravde", a sve drugo nije u skladu sa zakonom i direktno se kosi sa preporukom nadležnog Ministarstva.

Krivični zakonik, član 317

(1) Ko izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili versku mržnju, ili netrpeljivost među narodima ili etničkim zajednicama koje žive u Srbiji, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina (2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili verskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obeležja ili grobova, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ko delo iz st. 1. i 2. ovog člana vrši zloupotrebom položaja ili ovlašćenja ili ako je usled tih dela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posledica za zajednički život naroda, nacionalnih manjina ili etničkih grupa koje žive u Srbiji, kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 2. zatvorom od dve do deset godina.