MEŠTANI SELA KOD IVANJICE U PANICI ZBOG MEDVEDA! Prišunjao se čoveku iza leđa, napao poštara...

Na samoj granici između Ivanjice i Kraljeva meštani su uplašeni za svoj život jer već četvrti put za mesec dana medved silazi do lokalnog stanovništva i prvih kuća u potrazi za hranom.

Najnoviji slučaj medvedove posete, kada se Ratkovom tastu prišunjao iza leđa, se na svu sreću završio na najbolji mogući način.

Nije ga čuo kada je dolazio, zatim se sasvim slučajno okrenuo, medved je stajao na samo par metara od njega, počeo je da viče i na svu sreću čula je komšinica, pa su uspleli nekako da ga zaplaše, za dlaku je izbegao sigurnu smrt. Nije ovo jedini slulaj, nedavno je napao poštara Dalibora koji je uspeo da pobegne i jednu zemljakinju koja je išla u šumu da bere borovnice. Nije nam svejedno da izađemo iz kuća, kada god zakoračimo kućni prag čujemo krike medveda kroz šumu i vukova, deluje jezivo, nikada nisu bili ovako blizu kuća - kazao je za RINU Ratko Polovina, meštanin sela Čečina.

Medved se povukao nazad u šumu, ali strah meštana Čečina ne jenjava. Lokalnim putevima se svakodnevno viđaju stope divljih zveri i medveda koji u toku jednog dana pređu na desetine kilometara.

- Imamo dva đaka prvaka koji su sada krenuli u školu u Deviće udaljenu šest kilometara, ne smemo ih same pustiti mora ih neko odvoziti i dovoziti jer stalno nailazimo na tragove divljači i medveda. Moram da sve svoje poslove ostavimo kako bi ih odvezli i vratili od kuće do škole - dodao je Ratko.

Takođe, još jedan problem sa kojim se suočavaju meštani Čečina, jeste što u strahu od medveda ne mogu da odu do svojih oranica i livada kako bi spremili hranu, jer se u tom delu Ivanjice ljudi bave poljoprivredom i stočarstvom.

- Obraćao sam se nadležnim institucijama za zaštitu divljih životinja i lovačkim društvima da nam na neki način pomognu, međutim ostao sam šokiran. Savetovali su me da ogradim prostor bodljikavom žicom, tako da ću izgleda morati ceo život da radim samo da bi ogradio kuda se krećem, čak su me savetovali da kupim pištaljku i da se združimo sa ovim predatorima. Zatim su me preusmerili da se obratim državnim organima jer oni štite medvede, a ja se pitam ko štiti ljude u ovom slučaju, ja sam reko da zbog dece ne odustanem dok se ovaj problem ne reši, kukaću na sva rata - zaključio je Polovina.