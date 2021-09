SKORO POLOVINA PACIJENATA IMA PRODUŽENI KOVID: Trajne posledice ostaju, svakom desetom strada i SRCE!

Korona virus ostavlja trajne posledice, a produženi kovid "napada" i srce, rekla je direktorka KBC "Bežanijska kosa".

Doktorka Marija Zdravković rekla je da broj pacijenata raste i da je očigledno da su nepridržavanje mera i slab odziv vakcinaciji ostavili loše posledice zbog kojih sada trpe svi. Naglasila je da će, ukoliko bude bilo potrebe, ući u kovid sistem.

Govoreći o radu KBC "Bežanijska kosa", Zdravkovićeva je rekla da su ambulante prepune i da su kapaciteti bolnice u potpunosti zauzeti.

- Naša onkologija leči ogroman broj pacijenata. Veliki je priliv pacijenata sa različitim akutnim komplikacijama, sa pogoršanjem hroničnih oboljenja koja su non-kovid i ono što moram da kažem - jedan veliki broj pacijenata koji imaju tegobe zbog preležanog kovida, koji se nisu vakcinisali, a nijedan pacijent koji je došao zbog komplikacija od vakcinacije - kazala je Marija Zdravković.

Istakla je da je znatno otežan rad u zdravstvenim ustanovama i da je jedan deo zdravstvenog kadra na ispomoći u Kovid bolnici u Batajnici.

- Taj teret nosi ceo zdravstveni sistem. S druge strane, mi smo tu da pokrijemo potrebe pacijenata, zato što pacijenti koji imaju teška oboljenja, a koja nisu kovid, moraju da se leče, jer u slučaju da se ne leče, dolazi do progresije i velikih komplikacija tih oboljenja - naglasila je direktorka KBC "Bežanijska kosa".

Marija Zdravković je naglasila da između 30 do 40 odsto pacijenata koji su se zarazili imaju neki oblik produženog kovida, a da svaki deseti pacijent ima kardiovaskularne komplikacije koje mogu da budu izuzetno ozbiljne, a nekada mogu da ugroze život.

- Tri do pet procenata pacijenata ima životno ugrožavajuće komplikacije ili teške komplikacije kovida koje će ostaviti trajne posledice na zdravlje, zbog čega će ta osoba morati da dobija trajnu medicinsku terapiju. To je vrlo bitno da kažemo svima onima koji ne žele da se vakcinišu i nisu se još vakcinisali i smatraju da je vakcinacija opasna. Kovid je izuzetno opasno oboljenje. Onog trenutka kad preležite kovid i izađete iz bolnice nije završen problem sa kovidom, to je bolest koja prouzrokuje trajne posledice - istakla je Zdravkovićeva.

Dodala je da nijedan pacijent koji se zarazio, a bio je vakcinisan, nije imao teži oblik kovida.

- Svi su prošli sa lakšim oblikom kovida. Međutim, sam kovid dovodi, kod pacijenata koji su imali druga teža oboljenja, ne samo do respiratornih simptoma, već i do pogoršanja tih oboljenja, pa neretko pacijenti koji su vakcinisani a dobiju kovid i imaju teška hronična oboljenja, upravo bivaju lečeni zbog pogoršanja tih hroničnih oboljenja. Naravno da moraju da se leče u kovid bolnici da ne bi zarazili non-kovid pacijente - naglasila je Marija Zdravković.

U KBC "Bežanijska kosa" vakcinisano je više od 70 odsto zaposlenih, a jedan deo zaposlenih će se vakcinisati kada im prođu tegobe koje su dobili nakon zaraze.

- Moram da kažem da je na odeljenju onkologije i klinika za onkologiju obuhvat vakcinacije stoprocentni. Na to smo posebno ponosni svi, jer tu rade ljudi koji rade sa najvulnerabilnijim pacijentima - rekla je Zdravkovićeva i dodala je da čovek kao lekar mora da bude svestan da ne sme naštetiti pacijentu i to je osnovna vodilja zbog koje bi svi zdravstveni radnici trebalo da se vakcinišu.