SRBIJA UVODI KOVID PROPUSNICE?! Bez njih nećete moći na ova mesta, a najavljeno usvajanje još jednog OGRANIČENJA!

Srbija će uvesti kovid propusnice zbog sve lošije epidemiološke situacije i udara korone koji nam preti u naredne dve nedelje, najavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek.

Kovid propusnica sadrži podatke da li je osoba vakcinisana, da li je preležala koronu ili ima negativan test. Samo sa takvom potvrdom može da se ide na velika okupljanja, proslave, u restorane i kafiće, na sportske stadione...

Razmatra se, kaže Đerlek, da se ponovo smanji broj ljudi na većim manifestacijama sa 500, koliko je sada dozvoljeno. Kako saznajemo, obe mere biće donete na sledećoj sednici Kriznog štaba.

Osim propusnica, i redukcija broja ljudi na okupljanjima

Prema rečima dr Đerleka, ova mera nije diskriminacija već povlastica za one koji su pokazali odgovornost i primili vakcinu. Jer, dodaje on, ti građani imaju pravo na slobodan život.

- Na korak smo od uvođenja kovid propusnica i o tome će se doneti odluka uskoro, na prvoj sednici. Ne bih se složio sa nekim polemikama da je to diskriminacija, da delimo ljude na nevakcinisane i vakcinisane. Za odlaske na veća okupljanja ono što svako treba da pokaže jeste da li je vakcinisan ili je preležao kovid, ili da se testira. Jednostavno, da samo pružite neki dokaz da niste zaraženi, to je sve. Mi smo kao država zaista pokazali da nismo za diskriminaciju čim smo pustili da vakcine budu dobrovoljne - ističe dr Đerlek i dodaje:

Velika olakšica

Da je uvođenje kovid propusnica najbolje rešenje za trenutnu situaciju, s obzirom da građani imaju na raspolaganju vakcine i da nema govora o potpunom zatvaranju, napominje i epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon. Prema njegovim rečima, ova mera će mnogo toga rešiti i, pre svega, sačuvati zdravlje građana.

- Ako država stane iza toga da se uvedu kovid propusnice, svima će biti lakše, jer taj neko ko organizuje neko slavlje ili okupljanje neće imati problem da objašnjava zašto neko negde ne može da se pojavi. Gradski zavod za javno zdravlje je poslao dopis Kriznom štabu u kome je vrlo jasno definisano kako se organizuju određeni skupovi i gde je objašnjeno kako bi trebalo kovid propusnice da izgledaju - otkriva dr Kon i napominje:



Šekler: Trebalo je već da ih uvedemo

Ako se nastavi sa ovim brojevima zaražavanja, treba što pre da se uvedu kovid propusnice, kaže virusolog i imunolog Milanko Šekler. Prema njegovim rečima, to je trebalo uraditi mnogo ranije i to je jedina mera koja treba da se poštuje i sprovodi. - Ne možete da pustite da na utakmici bude 20.000 ljudi i da je svejedno ko je došao i kako je ušao. Ušli bi navijači po nekim principima, da na taj način promovišemo kovid propusnice i pokažeš na delu da to može - kaže Šekler.