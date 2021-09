DRAMATIČNE VESTI IZ BATAJNICE: DEVOJKA OD 20 GODINA PRAKTIČNO NEMA PLUĆA! Dr Adžić Vukićević o NAJTEŽEM pacijentu u Srbiji od početka pandemije!

Nema nijednu pridruženu bolest. Nije vakcinisana. Praktično diše samo levim vrhom pluća.

Devojka koja ima samo 20 godina zaražena je koronavirusom i hospitalizovana je na intenzivnoj nezi u kovid bolnici u Batajnica.

Direktorka kovid bolnice u Batajnici dr Tatjana Adžić Vukićević rekla je da je devojka u veoma kritičnom stanju.

- Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste to što devojka nije vakcinisana. Stara je samo 20 godina, apotekar je iz Beograda i nema nijednu pridruženu bolest. Ona nema pluća na koja diše. Za ovih 18 meseci, koliko se borimo sa virusom, nismo imali teži slučaj mlade osobe obolele od koronavirusa - kazala je zabrinuta doktorka Adžić Vukićević i dodala:

Reč je o progresivnom stadijumu kovid 19 infekcije, zbog čega ona praktično diše samo levim vrhom pluća. Njena pluća su u ovoj bolesti zacementirana.

Prema njenim rečima, ono što lekare jako brine jeste to što je delta soj takav, a preko 90 odsto hospitalizovanih pacijenata nije vakcinisano.

- Ne znam više koju poruku i apel treba da pružimo da smo krenuli lepo da se vakcinišemo, sad bi svima na redu bila treća doza kao što je većina od nas primila. Sigurno do ovakvog scenarija ne bi došlo. Ovo nije epidemija, ovo je požar. Ovo je mnogo gore nego 4. decembra 2020. godine, kada smo se otvorili - naglasila je dr Adžić Vukićević objašnjavajući da od pojave prvih simptoma do prijema u bolnicu treba pet do sedam dana, a da ovakva klinička slika kao kod ove dvadesetogodišnje devojke nastaje u proseku oko devet dana. Takođe je dodala da u bolnici dominiraju mlađi muškarci najviše između 30 i 40 godina.

- Niko od njih nije vakcinisan. Posle ove grupe dominiraju i oni između 40 i 50 godina, a onda i oni između 20 i 30. Od ukupnog broja hospitalizovanih 20 odsto su žene.

Kako bismo se raspitali u kakvom je zdravstvenom stanju ova dvadesetogodišnja devojka i da li se očekuje da možda bude još ovakvih slučajeva, s obzirom na to da mnogi mladi nisu zaštićeni, Kurir je kontaktirao s direktorkom kovid bolnice u Batajnici dr Adžić Vukićević. Kazala nam je da ima mnogo obaveza i da nije u prilici da razgovara i zamolila da joj pitanja pošaljemo na mejl.