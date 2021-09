'BAPSKE PRIČE': Svi znamo za promaju i hladan beton, a da li ste čuli za OVA VEROVANJA koja potresaju Srbe?

Za neke "bapske priče", za druge ozbiljna opasnost, ali čini se da se ne možete nazvati Srbinom, ako vas promaja ne plaši, ne padate u iskušenje da sednete na 'ladan beton, izađete iz kuće sa mokrom kosom i ako se još uvek niste zainatili da barem jednu od ovih stvari isprobate.

Istina, većina ovih "opasnosti" potiče od naših brižnih baka i deka, koje su nas upozoravale čega treba da se čuvamo, ali i uvek imali spreman neki narodni lek kada dođe do one slavne koju svi volimo da izgovorimo - "Jel sam ti rekao?!" Upravo ovo bila je tema nedavne diskusije na forumu Redit, gde su se korisnici podsetili koji su to "najveći neprijatelji srpskog naroda".

Otvoren prozor, otvorena vrata, a između - promaja, čudan fenomen koji još nije zaobišao nijednog pripadnika našeg naroda, složili su se Reditovci, najveći je neprijatelj Srba.

"Ima tu neke istine, nikad nisam bio na promaji, a da se nisam barem malo razboleo. Valjda ima veze sa većim protokom vazduha, pa je veća šansa da pokupite jedan od brojnih virusa prehlade", "Ja verujem u promaju... Uvek me dotuče. Ili nastradaju leđa ili ramena ili vrat. Boli žestoko. Retko navučem neku prehladu ali ako je imunitet slab + promaja... dešavalo se par puta", svedočili su korisnici.

"Dobićeš upalu mozga"

Kako je to postao običaj, u svakoj srpskoj kući postoji barem jedan član porodice koji će vas, kada se sveže oprane kose uhvatite za bravu ulaznih vrata, opomenuti na "upalu mozga".

"Mokra kosa napolju, nema veze što je leto, 32°C, kosu pereš uveče, umotaš se u peškire i ne izlaziš do zore napolje", "Dobićeš upalu mozga breeeee!", potvrđuju korisnici.



Jednako su opasna, pišu oni, i "gola krsta" iliti "ispasana majica", naročito ako je reč o ženskom polu. Ovome bi se moglo pridodati i obavezno obuvanje papuča, na koje nas opominju više puta dnevno, kao i hladna voda na zagrejano telo.

"Nikad bosih nogu", "Nemoj piti 'ladne vode kad si vruć", pišu korisnici.

Jedan od njih podsetio je i na čuveni srpski strah od atmosferskih prilika.

"Dodao bih i kišu, ali kao ozbiljan problem. Naime, primetio sam da se jako plašimo iste jer kako padne kap jedna odmah kuku lele nemoj ići zlo ćeš neko navući. Jedan profesor nam je pričao kako se često desi da zbog padavina učenici kasne ili ne dođu uopšte. Ok, ako je neko nevreme žestoko, ali ovaj fenomen kod drugih naroda osim na Balkanu nisam primetio", piše.

"Đavo nikad ne spava"

Pomisao da smo zaboravili da isključimo bojler pre ulaska u kadu, sve ume dodatno da nas istraumira, gotovo jednako kao kada shvatimo da je "crveno slovo", a baš smo se latili nekog posla.

"Na crveno slovo se ne radi. Zapravo niko ni ne zna da ti da konkretan odgovor. Kada pitaš sveštenika i on uvija i zavija, svi su takvi, kad pitaš ljude opet isto. Onda se napravio određeni fenomen. Neki poslovi se rade na crveno slovo, a neki ne. Recimo, neko neće da ore, kopa, pere veš, čisti dvorište i tako te neke da kažem "teže" poslove. Bilo šta lakše ljudi rade sasvim najnormalnije. Ono što mi isto ne ide u glavu, ne prati veš, nije kao da ga ti pereš, gurneš u mašinu i mašina odradi. Ako tako gledamo što onda ljudi peru sudove ili koriste sudo mašinu za praznike. Besmislica iskreno", nadovezao se jedan od korisnika.

Univerzalni lek

Ako ipak proradi inat, kako je to u prirodi našeg naroda, i stignu nas kletve naših starih, srećom, postoji jedan univerzalni lek.

"Boli te grlo? Stavi rakiju na to. Odrao si koleno? Stavi rakiju na to. Imaš temperaturu? Stavi rakiju na to.", "Komovica majka svih lekova", "Imaš probleme i nije ti do života? Stavi rakiju na to. Duševne boli? Stavi rakiju na to", nadovezivali su se Reditovci.

Jedan od njih ponudio je i "naučno objašnjenje".

"Ono što je najsmešnije rakija zaista pomaže, ali ne na način na koji ljudi misle. Etanol je glavni sastojak rakija tj. ono što mi zovemo svi alkohol. Etanol izuzetno lako isparava i sa sobom odlično odnosi toplotu, zato se stiče osećaj hlađenja kada prospeš rakiju na ruku i pustiš da se osuši. Kod bolnog grla rakija zapravo hladi to mesto i deluje kao hladna obloga. Odrano koleno? Obično su rakije kod nas od 50% pa naviše (pričam za one u domaćoj radinosti) što je odlično za dezinfekciju. Doduše kod domaćih rakija tu uvek bude čitav spektar alkohola i ostalih supstanci (desi se nekad da se u rakiji nađe aceton). Temperatura, isto, etanol odlično hladi i zato vrlo dobro skida temperaturu", piše on.

A u slučaju da nam ni rakija ne pomogne, uvek možemo da probamo sa listom kupusa ili svinjskom masti. I bake ponosne i mi nasmejani dok ipak odlazimo do lekara.



