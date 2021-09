RHMZ IZDAO BITNO UPOZORENJE: Loši uslovi za vodosnabdevanje na OVIH OSAM reka

Zbog uticaja suve i stabilne vazdušne mase, nebo nad celom Srbijom tokom dana biće vedro i bez oblaka.

Na Brzavi, Moravici, Ljigu, Jadru, Lugomiru, Jablanici i Rzavu ostvaruju se nepovoljni hidrološki uslovi za vodosnabdevanje. Na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle hladnog jutra, u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, a zbog uticaja suve i stabilne vazdušne mase, nebo nad celom Srbijom tokom dana biće vedro i bez oblaka, kako za Telegraf.rs navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Visoke temperature za ovo doba godine biće praćene severozapadnim vetrom, koji će duvati slabim do umerenim intenzitetom. Minimalna jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 11, a maksimalna dnevna od 27 do 31 stepena.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15, a najviša će iznositi oko 29 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se u utorak i sredu očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti (od 29 do 31 stepen).

- Do 16.09. nad nama će dominirati anticiklon donoseći suvo i toplo, a ponegde i vrlo toplo vreme. Jutra će biti sveža, ređe i maglovita, dok će dani biti pretežno sunčani i topli uz dnevne maksimume od +24 do +29,a oko srede ponegde i do +31 stepen Celzijusa, što je znatno iznad proseka. Samo danas ponegde na krajnjem jugu regiona može biti umerene oblačnosti uz male šanse za redak pljusak. Vetar će biti slab, južnih, smerova - napisao je na svom fejsbuk profilu Marko Čubrilo.

- U četvrtak ka nama će sa jugozapada u sklopu frontalnog poremećaja koji će prelaziti Alpe priticati sve vlažniji vazduh te će na zapadu, jugozapadu i severozapadu,a ponegde i središnjim predelima uslediti povećanje oblačnosti, ponegde uz kišu ili grmljavinski pljusak. Nad istokom i jugom regiona i dalje uglavnom sunčano i toplo. Na zapadu će malo osvežiti, ali će nad većim delom regiona i dalje biti toplo. Konkretnija promena vremena je prema jutarnjim proračunima oba modela izgledna u petak tokom dana kada će uz jače naoblačenje sa kišom i grmljavinskim pljuskovima uslediit i osveženje. Još nema stabilnog rešanja po pitaju snage tog zahlađenja, koje ju jutarnji GFS najavio kao vrlo jako, dok ga ECMWF ipak ima kao blaže - piše Čubrilo.

Za vikend i početkom sledeće nedelje osetno svežije, verovatno uz kišu i pljuskove povremeno, a vetar će okrenuti na severne smerove.

Dnevni maksimumi bi se verovanto kretali od +13 do +23 stepena Celzijusa, što je u okvirima proseka, dok bi jutarnji minimumi sve češće padali ispod +10 stepeni Celzijusa, najavljujući dolazak prave jeseni. Dalji razvoj sinoptike je još dosta upitan ali trenutno signal ide ka svežem i kišovitom vremenu.Siumirano, do 16.09. ostajemo pod uticajem suvog i toplog vazduha,a zatim sledi postepen prelazak u jesenji tip vremena - navodi on.