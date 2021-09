KON IZNEO DETALJE SA SEDNICE KRIZNOG ŠTABA: Progovorio o kovid propusnicama - 'Pričali smo o tome i ranije, ali nam je rečeno da je protivustavno'

Epidemiolog Predrag Kon govorio je danas o uvođenju kovid propusnica, a o čemu je bilo reči na poslednjoj sednici Kriznog štaba.

- Gradski zavod za javno zdravlje je još u aprilu dostavio kako treba da se dalje razvija život, da su okupljanja dozvoljena zaštićenima. Gradski zavod je objasnio da to treba da budu vakcinisani, ljudi koji su preležali korona virus, ili su se testirali, pa da onda mogu da se okupljalju. To odgovara ovim sertifikatima, ili propusnicama, samo je pitanje bilo kako to realizovati. Međutim, tu smo zakočeni.

Kako Kon kaže, Grad Beograd je prosledio takvu ideju Kriznom štabu.

- Mi smo ovako pričali među sobom, ali to nije bilo na dnevnom redu. Zašto nije bilo na dnevnom redu? Jer je rečeno da je to protivustavno i da to ne može da se radi. Međutim, bar medicinski deo Kriznog staba tvrdo je ostao na poziciji da je to jedini način, da sačekamo da se vakcinišemo i da steknemo kolektivni imunitet i da smanjimo ovaj ogromni nalet virusa i zaražavanja. Očigledno da su argumenti, nažalost, bili brojevi.

Dodaje da je medicinski deo Kriznog štaba o ovome pričao kada su brojevi bili u padu.

- Neke zemlje su unapred najavile kad će koristiti propusnice, neke nisu - kao mi, neki ih uopšte ne uvode. Mislim da je to moje mišljenje ušlo u pravni deo odlučivanja, ali da ima tu jako mnogo i politizacije, a ja se trudim da budem izvan toga i da naglasim da nam je jedini protivnik virus.

Kako je premijerka Srbije, Ana Brnabić, rekla nakon sednice Kriznog štaba, konačna odluka o ovim propusnicama će se znati za nekoliko dana, a spisak mesta na kojima će on biti neophodan postepeno će se proširivati.

Za sad je izvesno, kako je navela premijerka da će oni, ako se ispostavi da su u skladu sa Ustavom i ljudskim pravima, biti uvedeni u noćnim klubovima, barovima, kafićima, restoranima u zatvorenom.

- Pripremamo se za uvođenje kovid sertifikata, ako bude potrebno. Konačna odluka biće doneta za nekoliko dana, ali dogovor na Kriznom štabu je da se svi spreme za uvođenje kovid sertifikata - rekla je premijerka i dodala da će Kancelarija za eUpravu i svi drugi imaće vremena da se pripreme da, kada odluka bude doneta, može odmah da se primenjuje:

- Ako budu uvedeni kovid sertifikati, a da bi bili u skladu sa Ustavom i ljudskim pravima, biće uvedeni u prostorima gde nije neophodno da ljudi borave, a gde je visoka mogućnost zaražavanja. To su noćni klubovi, barovi, kafići, restorani, u zatvorenom.

Premijerka je istakla da takvi sertifikati neće biti potrebni za maloprodajne objekte.

Broj zaraženih biće u porastu i naredne dve nedeljeKon je danas openio da će se epidemiološka situacija u Srbiji pogoršavati i da će i u naredne dve nedelje broj zaraženih biti u porastu, jer se, kako je naveo, ne preduzimaju delotvorne mere kako bi se situacija s virusom stabilizovala. Kon je za Tanjug rekao da je očigledno da se građani ne pridržavaju epidemioloških mera i da je po njegovom mišljenju rešenje u uvođenju određenih kazni za one koji ih ne poštuju.

- Za uvođenje kazni zbog nepoštovanja mera potreban je ogroman broj kontrolora, a da li je to moguće izvesti zavisi od visine kazni, ako govorimo o novčanom iznosu, ali i toga kako će društvo da reaguje na njih - rekao je Kon.

Komentarišući vakcinaciju u Srbiji, Kon je rekao da oni koji sumnjaju u vakcine i odbijaju vakcinaciju veruju u izmišljotine, a ne u nauku, kao i da vakcinacija nije zaustavila virus, ali je smanjila smrtne ishode i teške forme bolesti.

- Amerikanci su izračunali da je 11 puta veći rizik da umrete od kovida ukoliko niste vakcinisani - rekao je Kon.

Kon je je istakao da je vakcinacija trećom dozom važna ne samo za rizične grupe, već za sve, jer prema istraživanjima iz Izraela, kako kaže, treća doza vakcine zaustavlja virus.

Naveo je da je treća doza vakcine važna zbog stvaranja kolektivnog imuniteta, ali da je najvažnije da građani prime prvu dozu, jer ima veliki broj onih koji se uopšte nisu vakcinisali.

On je naglasio da je prisustvo virusa očekivano i da ima svoju cikličnost i talase, ali da ovakvo pogoršanje epidemiološke situacije nije očekivano i navodi da je posledica toga što su ljudi preko leta zaboravili na postojanje virusa i mera.

- Virus se zahuktao i ušli smo u septembar kada se formiraju školski i radni kolektivi, kada je frekvencija kontakata najveća i sad je došlo do velikog broja zaraženih - rekao je Kon.

Istakao je da ljudi moraju da se ponašaju odgovornije ako žele da se situacija s virusom smiri, kao i da svi zdravstveni radnici moraju da se vakcinišu kako ne bi ugrozili zdravlje pacijenata.

