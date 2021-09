Imunolog Dr Borislav Kamenov profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, ističe da je ambrozija jedan od najjačih alergena, i problem je, kako dodaje, to što ona u ovom periodu cveta, te je to razlog sve češćih alergija.

Kako je dodao, pacijenti uzimaju antihistamine, neki čak i pumpice za pluća.

- Problem je to što smo naučili na "Lako obećanu budućnost". Jer, pacijent kada dođe kod lekara, on dobije savet da ne otvara prozore, da ne izlazi i kaže mu da će to stalno da traje i da se ne može izlečiti doživotno, međutim, smatram d amožete d autičete - priča Kamenov.

On objašnjava da ljudi sa astmom taj period prolaze mnogo teže.

- U pitanju je loša hrana, ljudi se truju putem creva, ljudi koji ne podnose mleko, hleb, sve to utiče na pojavu alergije - rekao je Kamenov.

Kako kamenov objašnjava, na više načina može se utvrditi da li je osoba alergična na polen, ali i na ostale supstance.

- Početak svega, jeste sluzokoža koja je slaba, i koja reaguje i na polen i na prašinu. Sistem se ruši oštećenjem sluzokože - nastavio je Kamenov.

Kako je istakao postoje pacijenti koji genetski imaju problem, ali, kako je naveo, mnogi mogu da utiču na sprečavanje alergija, ali i drugih bolesti.

- Morate da utvrdite šta fali organizmu, a to ćete srediti ishranom, izdaleka. Vi imate vakcine za tu vrstu alergije, vakcine koje pokušavaju da srede stanje na sluzokoži, ali to se ne rešava u temelju, tu dolazi hrana o kojoj stalno pričamo - podvukao je Kamenov.

